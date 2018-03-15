孙宏斌从乐视网辞职，携程发布 2017 全年财报，贾跃亭在广州设立公司 | 早 8 点档 新闻

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孙宏斌愿赌服输，辞去乐视网董事长职务

3 月 14 日晚间，乐视网 发布公告，董事长孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请 辞去乐视网董事长职务 ，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。公司董事会充分尊重孙宏斌先生的个人意愿，接受其辞职申请。孙宏斌原定任期至今年 10 月 13 日。

公告称，孙宏斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、董事的补选等相关后续工作。经公司董事推举，自即日起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理刘淑青女士代为履行公司董事长职务。

2017 年 1 月 13 日，孙宏斌耗资 160 多亿深度介入乐视，但乐视危机还是没能幸免，他在贾跃亭出走之后成为乐视网的新董事长，并试图与贾切割。今年 1 月，孙宏斌在回复投资者提问时称，对乐视关联交易知情。但错判之处在于，关联方欠上市公司的债务无法得到有效偿还。“人有时候要敢教日月换新天，有时候也要愿赌服输。”

贾跃亭的法拉第未来在广州设立公司

近日，有消息称，一家名为睿驰智能汽车（广州）有限公司的企业与 法拉第未来 之间颇有关联。工商资料显示，睿驰智能成立于今年 2 月 12 日，注册资本 3 亿美元，经营范围包含汽车销售、汽车零配件设计服务、汽车维修工具设计服务等。该公司唯一股东“SMART MOBILITY”原名为“FF Hong Kong Holdings Limitied”，中文名称为法法汽车生态（香港）有限公司。

据了解，法法汽车生态是法法汽车（中国）有限公司的控股股东，持股比例为 95%。这意味着，睿驰智能为法法中国的兄弟企业。而法拉第未来官方 微博 认证的公司正是法法中国，法拉第未来发布声明和有关产品消息的渠道也是通过该微博。对于这家新成立的公司，法拉第未来中国公关部门回应称，FF 目前在贾跃亭带领下正全力以赴为 FF 91 量产而努力，对于此类传言，公关部没有收到公司的相关信息。

携程发布 2017 全年财报，营收 268 亿元，毛利率 83%

3 月 15 日, 携程 发布了 2017 第四季度及全年的财务业绩。财报显示，携程 2017 年第四季度净营业收入为人民币 64 亿元，同比增长 26%，全年净营业收入为人民币 268 亿元，同比增长 39%；截至 2017 年 12 月 31 日，全年归属携程股东的净利润为 21 亿元人民币（3 亿 2900 万美元），相比 2016 年为净亏损 14 亿元人民币，2017 年第四季度归属携程股东的净利润为 5 亿零 400 万元人民币（7700 万美元），相比 2016 年同期为 6 亿 4500 万元人民币，同比下滑 21.8%；截至 2017 年 12 月 31 日，全年毛利率为 83%，相比 2016 年为 75%。

“虽然有一些短期的挑战，我们在第四季度依然取得了出色的财务业绩，” 携程旅行网首席执行官孙洁女士表示。“我们继续贯彻执行公司的增长战略，在国际扩张和低线城市渗透上都取得了令人欣喜的进展。 随着用户对携程独特的“一站式”旅游平台的便利性有越来越多的感知和认可，我们的业务未来发展的机会也会更大、更加令人兴奋。”

著名物理学家霍金去世，生前提出“人工智能威胁论”

昨日，据英国《天空电视台》消息称，现代最伟大的物理学家之一 斯蒂芬·霍金（StephenWilliam）去世，享年 76 岁。自从其 21 岁患上肌肉萎缩性侧索硬化症 (卢伽雷氏症) 时，就已经全身瘫痪，不能言语，手部仅有三根手指可以活动。即此，也没有妨碍他续写人生的传奇。

霍金上一次发表言论是在去年底。当时他警告称，一旦超级人工智能出现，它们就能全面超越人类，并且有可能完全取代人类，产生一种新的生命形态。霍金第一次提出“人工智能威胁论”，是在 2017 年 3 月，霍金向英国《独立报》表示，人类必须建立有效机制尽早识别威胁所在，防止 AI 对人类带来的威胁进一步上升。他认为 AI 的威胁分短期和长期两种。短期威胁包括自动驾驶、智能性自主武器，以及隐私问题；长期担忧主要是人工智能系统失控带来的风险，如人工智能系统可能不听人类指挥，他不希望 AI 的崛起让人类文明走向终结。不过，霍金虽然对 AI 忧心忡忡，但他对 AI 技术本身还是抱有乐观的态度。

二手手机市场增长超 13%，苹果官翻机抢走安卓手机的市场

3 月 14 日消息，研究机构 Counterpoint Research 发布了一项新的报告，报告显示 2017 年全球二手手机市场增长率超过 13%，增长量接近 1.4 亿部。由于 iPhone 设备价格昂贵，并非每个消费者都愿意承受，但国外 苹果 官网出售的官翻机由于售价大幅下降，推动了很多原本计划购买安卓手机的用户转向了 iPhone 阵营。

据了解，目前，全球二手手机约占整个市场的 10%，大部分购买翻新设备的用户都会选择 iPhone。因为对于 iPhone 设备，苹果通常会提供长达四至五年的技术支持，而部分安卓设备售后支持仅有两到三年。据统计，光是苹果和三星就占据了翻新智能手机市场份额的四分之三。苹果以巨大的利润率，反过来伤害了低端安卓手机市场。相对于廉价的安卓设备，不少人会选择翻新的 iPhone，因为能够使用的时间较长。