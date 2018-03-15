2017 年手机银行个人客户超 15 亿 同比增 28.28% 新闻

3 月 15 日，中国银行业协会在京正式发布了《2017 年中国银行业服务报告》(下称“报告”)，报告展现了银行业服务提升的创新成果的六大特点，其中，2017 年中国手机银行个人客户达 15.02 亿户。

报告显示，2017 年银行业金融机构离柜交易达 2600.44 亿笔，同比增长 46.33%；离柜交易金额达 2010.67 万亿元，同比增长 32.06%；行业平均离柜业务率为 87.58%。

截至 2017 年末，全国银行业金融机构营业网点总数达到 22.87 万个，其中新增营业网点 800 多个，年内改造营业网点 1.07 万个，社区网点 7890 个，小微网点 2550 个。

此外，布局建设自助银行 16.84 万家，较上年增加 7300 多家；布放自助设备 80.26 万台，其中创新自助设备 11.39 万台；自助设备交易笔数达 400.06 亿笔，交易总额 66.13 万亿元。

全年网上银行交易达 1171.72 亿笔，同比增长 37.86%；交易金额达 1725.38 万亿元，同比增长 32.77%；网上银行个人客户达 14.31 亿户，同比增长 17.32%；企业客户达 0.29 亿户，同比增长 9.56%。

同时，支付方式更趋丰富，全年手机银行交易达 969.29 亿笔，同比增长 103.42%；交易金额达 216.06 亿元，同比增长 53.70%；手机银行个人客户达 15.02 亿户，同比增长 28.28%；企业客户达 0.05 亿户，同比增长 57.52%。

报告显示，截至 2017 年末银行业金融机构涉农贷款余额达 30.95 万亿元，同比增长 9.64%，小微企业贷款余额 30.74 万亿元，同比增长 15.14%；保障性安居工程贷款同比增长 42.3%，高于各项贷款平均增速将近 30 个百分点。

2017 年，参与消费者权益保护活动的网点数约 18 万个，累计活动 60 万余次，发放宣传材料超过 1 亿份，受益人逾亿人。