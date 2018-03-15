迅雷发布 2017 年 Q4 季度财报，营收 8240 万美元，同比增长 128.5% 区块链

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3 月 15 日，迅雷 发布了 2017 年第四季度及全年未经审计的财务报告。截止 2017 年 12 月 31 日，迅雷全年总营收约为 2 亿美元，较 2016 年增长 43.2%。第四季度总营收约为 8,240 万美元，同比增长 128.5%，环比增幅 83.9%，是迅雷连续 8 个季度营收增长以来的最高增幅，也是迅雷自 2014 年上市以来的最高纪录。

财报显示，2017 全年，迅雷全年在线广告收入约为 2,250 万美元，较 2016 年增长 33.2%；Q4 季度在线广告收入约为 780 万美元，同比增长 70.6%，环比增长 36.0%。云计算在内的其他互联网增值服务年度收入约为 9,450 万美元，较 2016 年增长 178.3%；其在 Q4 季度收入约为 5,190 万美元，同比增长 431.6%，环比增长 184.1%，其中云计算收入同比增长 517.2%，环比增长 225.8%。

在会员收入方面，Q4 收入约为 2,270 万美元，同比增长 9.1%，环比增长 4.5%。截止到 2017 年 12 月 31 日，用户数量达 425 万；截止到 2017 年 9 月 30 日约为 418 万。

另外，迅雷 Q4 确认了一笔一次性收入，该笔收入约 580 万美元，属于为小米提供技术解决方案服务获得。财报中称，公司将继续探索更多与小米合作的机会。

本次财报中披露，迅雷将在近期完善共享计算的产品布局，将云计算场景从传统 CDN 域扩展至 IaaS 领域；同时将玩客云节点布局至终端用户的家庭设备上，优化产品体验。

据了解，“共享计算”是迅雷在 2014 年提出的创新云计算模式，是一种通过已授权的智能硬件设备收集社会普通家庭中闲置的带宽、存储、计算等资源，并通过跨平台、低功耗的虚拟化技术，以及节点就近访问的智能调度技术，实现更快、更易扩展、更环保的计算方式。目前，该模式在 TOC 领域推出了赚钱宝、玩客云两款产品，在 TOB 企业级服务方面推出了星域 CDN。

此外，本次财报中还披露，迅雷已分别在 2017 年 3 月和 9 月与中国电信、中国联通等运营商签署了战略框架协议，共建基于智慧家庭的分布式 CDN 的创新技术。报告中提到，迅雷已经研发了一款 区块链 闪电网络技术平台，这一技术模式未来不仅将附能商业产品，更将开放给第三方合作伙伴，致力于创建更具竞争力的区块链产品应用，并在未来将区块链技术将覆盖更多领域的应用场景。