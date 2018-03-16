佛系 315 晚会这届互联网公司缺席“审判” 新闻

315 晚会历来是作为一年各大公司对消费者上心与否的大考，近几年曝光的公司也多有互联网虚拟经济产业的身影。而 2018 年的晚会全场几乎达到了互联网企业全线缺席的“奇观”。多家媒体（包括 我站）在此前进行 315 预测时，将互联网借贷、医疗美容、网约车、共享单车等列上候选榜单，结果，几乎一无中的。 唯一涉及互联网产品的，就是早已宣告倒闭的酷骑单车的押金难退问题，整个环节持续 3 分钟。

中消协调查，目前已经有 34 家共享单车企业倒闭，中消协收到众多消费者投诉押金无法退还。其中酷骑单车尤为严重，被消费者投诉 21 万次，涉及金额 10 亿多元。

有趣的是，几条“黑幕”曝光后，互联网企业“应对得”倒是颇为迅速——例如宣布下架大众途锐的人人车，下架有关“食物相克”书籍的京东、当当、苏宁等电商平台。另外 315 晚会上并未有关于虚拟货币和 ICO 的相关内容，也让不少关注着有所失望。因此此次 315 晚会被戏称为“佛系”315，也是因为其新增的消费预警环节——螃蟹与西红柿不能同吃？假的；西瓜注水伤肝脏？干果一洗就掉色？面条一点就着有添加剂？假的；葡萄上的白霜不是农药；“乒乓球”鸡蛋不是假鸡蛋；怕胆固醇高只吃蛋清不吃蛋黄？假的。