今夜 3·15，哪些企业将迎来至暗时刻 观点

每年的“3·15”都是各大公司暗自祈祷的至暗时刻，各大公关公司也都草木皆兵，有些甚至还做好了模版随时发布。当然，这一切悬念都要等到今晚八点揭晓。现在我们从过去一年中侵害消费者合法权益的几起典型案件中，来看看哪些和科技互联网相关的平台会有“金榜题名”的征兆。

苹果“破解门”和“降频门”

苹果可谓是 3·15 晚会的重点关注对象了，前些年就因为 境内外售后服务采取双重标准被 3·15 提名 。而最近出的一档子烂事可能又要让它增加这次的上榜概率——有微博用户 @美国往事 1999 曝光说自己与苹果客服口角后遭遇数据泄露的勒索，引发众多苹果用户的关注。该用户称，苹果电话技术支持人员对他绑定 iCloud 账号的 3 个邮箱做了破解，插入了威胁信息；关键情节对话有录音为证。 隔天苹果也发表了声明表态： 关注此事并调查事件，同时也不忘喊冤——这位工作人员在事件发生之前近一个月就已经递交了离职申请，此前也是苹果的外包人员 。虽然看上去似乎难以全责其咎，但考虑到 iCloud 此前在国际上有过臭名昭著的“艳照门”，所以这次在华可能难逃被官方拿出来做批评的命运。

而且，不光是这次的 iCloud 事件，好事不出门坏事传千里的还有它的“降频门”。

临近 2017 年末，苹果的“降频门”事件成功引起了各界的注意。事件源于一位 iPhone 6s 的消费者发现手机更新至 iOS 11 系统之后，运行速度竟然变得缓慢了。于是他用跑分软件进行测试，结果发现竟然是因为苹果用降频方式防止了 iPhone 6s 自动关机，导致手机运行速度变慢。随后，该事件得到了广大媒体的广泛关注，而事件本身也朝着愈演愈烈的方向发展。虽然苹果官方一再表示，他们从来没有、未来也不会刻意减少任何苹果产品的寿命，或者利用降低用户体验推动客户升级换代，并承诺将会对保修期以外的 iPhone 的电池更换价格从 79 美元降至 29 美元，但消费者俨然已经失去了对苹果的信任。

那么问题来了，苹果大中华公关们，今晚准备好了吗？

HP 散热门

惠普曾在 ChinaJoy 上发布了暗影精灵 III 代 Plus 游戏本后遭遇了一次“散热门”事件——官方宣传中强调了其散热效果：采用双风扇 5 根热管的散热设计，以及两个超大进风口和四周突起的脚垫，可保证进风充足。然而，当抢购的消费者拿到机器后却发现，此前被重点宣传的 5 根散热管，竟变成了 3 根。真实情况是，售价 8999 元的“GTX1060”型号只有 3 根热管，售价 10999 元的“GTX1070”型号则只有 4 根热管。虽然事后官方拿出了三倍的真金白银赔付，但仍然在互联网产品的虚假营销史上留下了一个污点，特别是这样的五百强科技企业。

空气净化器的良率差劲门

空气净化器市场正迎来爆发性增长，像小米、锤子这样的科技创业公司都纷纷看中这块智能家居的空白地。但随之而来的，还有激增的产品不合格率。央视《每周质量报告》报道称，在各大电商平台热销、以“工业级”作为卖点的 FFU 空气净化器（全称为 Fan Filter Unit，中文全称是风机过滤单元，被广泛用于洁净生产线等工业领域）“名不副实”。上海市质监局委托上海市环境保护工业行业协会，共抽取了 13 个批次的产品进行检测，其中 11 款产品实际 PM2.5 净化能力不足标称值的 60%，所有产品几乎没有甲醛净化能力，而且在“机械危险”、“对触及带电部件的防护”、“稳定性”三个安全指标中全部不合格。

北京市质监局在 2018 年 2 月也对北京生产的家用电器进行了质量抽查，其中空气净化器 4 个不合格批次分别为北京格润爱科技有限公司、北京净美仕环境科技有限公司、北京赛多科贸有限公司、北京卫家环境技术有限公司生产。

据悉，我国空气净化器市场每年有 500 万台的销售量，这其中有 30% 的产品不合格。在中国家电研究院清洁技术研究所所长鲁建国看来，70% 的抽查合格率在家电领域是比较低的水平。哪些企业会在今晚遭遇曝光，自己心里还没点数吗？

电商投诉门继续上演

号称有 3 亿用户的移动社交电商平台拼多多最近陷入了用户投诉泥潭。在知乎、微博甚至和拼多多相关的新闻报道评论区，用户投诉拼多多商品质量差、虚假宣传、假货、客服态度差的声音不绝于耳。有用户投诉称，拼多多在广告上涉嫌虚假宣传。比如收到系统短信显示“被抽中 iPhone X 手机 0 元幸运得”，实际上是拼多多的 APP 下载链接；0 元网购榨汁机却先收到一条数据线，后来收到的榨汁机和购买页面上的图片不符；部分入驻商家存在刷单刷好评的行为。

京东这几天也是深陷舆论漩涡，和消费者开撕起来 。知名女作家六六在微博发表《无赖京东》一文，指责京东“售假”并“玩弄”客户投诉。六六在文章中称，其师姐在京东全球购买了美国 Comfort U 护腰枕，而京东实际发货却非正品。 该用户在向京东客服投诉后，京东客服也一口咬定是商家发错货了。当被提出要投诉她不称职时，京东客服称，“我的工号 51162，无论你怎样投诉，最终还是会回到我这里来的，就这个结果，不会改变。”

京东方面调查回应了此事——商家承认是发货过程中出现了失误，并愿意为消费者办理退款退货或换货，并承担相关的国际运费支出，但消费者坚持要求获得十倍赔偿。作为平台仲裁方，在商家并非售假的情况下，我们无权要求商家提供十倍赔偿。并且有捏造夸大的成分，随时愿意公开电话录音来对峙。看来，每年 3·15 电商们和消费者的摩擦戏码将会继续上演。

互联网租房甲醛门

大型租房平台自如 2017 陷入了一次“甲醛超标”风波。

《经济参考报》在 2017 年 12 月在《自如出租房被曝“甲醛超标” 房客权益如何保障？》的报道中称，自如租房平台不少出租房存在疑似甲醛等挥发性有机化合物浓度超标、部分房屋装修完成后短时间内就挂牌出租等现象。不少租客反映入住后出现咳嗽、发热等症状，还有少数租户被医院诊断为“疑似甲醛中毒”。记者实地走访了北京西城区、朝阳区多套出租房屋，发现挂牌待租的房屋不同程度都存在刺鼻气味、令人头晕的情况。

随后，自如平台宣布上线甲醛检测标配系统，保证入住前都会经过环境合规认证。但事后诸葛亮似乎来得太慢，更多的警示效果或许是它在 3·15 得到无情曝光的缘由。

不过话说回来，无论哪家企业不幸上榜，都将是一次社会公信力的危机和考验，但危险与机遇并存的是，那些被点名单位至少被说明其业务规模已经到了和人民群众的日常生活紧密关联的水平上了，否则如此大型的年度晚会根本没空把你捧上头条对不对！责任越大当然也要配得上这份担当和舆论监督，千万别学某蓝色外卖平台只会在晚会被点名后在微博大发牢骚称自己点背，而是应该摆出姿态及时解决问题回馈公众，这才是一家“可持续发展”公司的正确公关之道。

最后，今晚八点各位看热闹不怕事大的朋友们记得，2018 年 3·15 晚会预计将于今晚八点于中央电视台综合频道（CCTV－1）和中央电视台财经频道（CCTV－2）播出。

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