“Wear OS by Google” 官网上线，Android Wear 成为历史 新闻

此前有消息称，Google 可能正准备将 Android Wear 重新命名为 “Wear OS”，现在这个消息似乎可以得到证实。Google 已经上线了全新的网站 —— Wear OS by Google，现在访问 Android Wear 官网 将被重定向到这个 新的网址 。

你可以在新的网站看到有关“Wear OS”手表的介绍，以及它全新的 slogan ——“Make every minute matter”，滑动到页面底部时可以看到 Google 还特别强调了这些手表能够兼容 Android 和 iPhone。Google 还列出了几款手表，点击可以进入手表厂商的网站，在那里你依然可以看到厂商还没来得及把“Powered by Android Wear”改过来。

Google 在 博客 中表示，新的名字可以更好的体现出 Google 的技术、愿景以及最重要的用户。Google 将“Wear OS by Google”定义为一个“面向所有人的可穿戴操作系统”。Google 表示，用户会在接下来的几周内通过手表和手机应用看到这些变化。

Google 已经为“Wear OS by Google”注册了一个 Twitter 帐号 ，但目前这个帐号还是锁定状态，Google 甚至还没来得及给它换个头像，不过你可以在介绍中看到“Android Wear 现在是 #WearOSbyGoogle!”

在新的网站暂时还看不出 Wear OS（或者应该叫它 Wear OS by Google？）相比 Android Wear 有什么明显的变化，你依然可以用 Google Assistant 查询信息，通过手表使用 Google Pay、日历、叫个 Uber，或者用 Google Fit、Runtastic 记录你的运动数据。

Google 在这之前整合 Android Pay 和 Google Wallet 后诞生的全新支付品牌为“Google Pay”，而这次的“Wear OS by Google”同样强调了“Google”品牌。目前来看，Google 应该只是给 Android Wear 改了个名字，并换上全新的 logo，这只是品牌策略上的转变，Wear OS 至少在短期内依然会以 Android 为基础，但“去 Android 化”的全新品牌可能也为它走向 Fuchsia 铺平了道路。