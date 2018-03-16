“Wear OS by Google” 官网上线，Android Wear 成为历史

此前有消息称，Google 可能正准备将 Android Wear 重新命名为 “Wear OS”，现在这个消息似乎可以得到证实。Google 已经上线了全新的网站 —— Wear OS by Google，现在访问 Android Wear 官网 将被重定向到这个 新的网址

你可以在新的网站看到有关“Wear OS”手表的介绍，以及它全新的 slogan ——“Make every minute matter”，滑动到页面底部时可以看到 Google 还特别强调了这些手表能够兼容 Android 和 iPhone。Google 还列出了几款手表，点击可以进入手表厂商的网站，在那里你依然可以看到厂商还没来得及把“Powered by Android Wear”改过来。

Google 在 博客 中表示，新的名字可以更好的体现出 Google 的技术、愿景以及最重要的用户。Google 将“Wear OS by Google”定义为一个“面向所有人的可穿戴操作系统”。Google 表示，用户会在接下来的几周内通过手表和手机应用看到这些变化。

Google 已经为“Wear OS by Google”注册了一个 Twitter 帐号 ，但目前这个帐号还是锁定状态，Google 甚至还没来得及给它换个头像，不过你可以在介绍中看到“Android Wear 现在是 #WearOSbyGoogle!”

在新的网站暂时还看不出 Wear OS（或者应该叫它 Wear OS by Google？）相比 Android Wear 有什么明显的变化，你依然可以用 Google Assistant 查询信息，通过手表使用 Google Pay、日历、叫个 Uber，或者用 Google Fit、Runtastic 记录你的运动数据。

Google 在这之前整合 Android Pay 和 Google Wallet 后诞生的全新支付品牌为“Google Pay”，而这次的“Wear OS by Google”同样强调了“Google”品牌。目前来看，Google 应该只是给 Android Wear 改了个名字，并换上全新的 logo，这只是品牌策略上的转变，Wear OS 至少在短期内依然会以 Android 为基础，但“去 Android 化”的全新品牌可能也为它走向 Fuchsia 铺平了道路。


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