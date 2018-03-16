前滴滴研究院创始院长何晓飞创业 创办无人驾驶公司飞步科技 新闻

据知情人士透露，前 滴滴 研究院创始院长何晓飞离开滴滴后创办了无人驾驶货车公司飞步科技。据悉，该公司的无人驾驶货车代号“飞步”，已进入路测阶段。

何晓飞 2005 年毕业于美国芝加哥大学，之后加入美国雅虎公司，曾担任雅虎研究科学家。他在 2007 年从美国雅虎研究院回到浙江大学任职教授，在机器学习、人工智能、计算机视觉等研究领域作出了卓越的贡献。2016 年 4 月，滴滴出行对外宣布，机器学习研究院升级为滴滴研究院，人工智能科学家何晓飞教授任滴滴研究院首届院长，负责滴滴研究院和大数据团队建设。

动点科技从 飞步科技 的官网上了解到：飞步科技成立于 2017 年，是一家致力于无人驾驶技术的人工智能企业。公司已获得全球著名投资机构的鼎力支持。 公司已开发基于人工智能算法的车载系统和软硬件平台，实现汽车从感知、交互、理解到决策的智能化，让未来出行更安全、更智能、更便捷、更有趣。 公司团队成员均来自浙江大学、清华大学、中国科学技术大学、上海交通大学、香港中文大学、密歇根大学及亚利桑那州立大学等一流高校， 技术背景横跨机器学习、视觉、机器人、图像视频、控制及车辆工程，在人工智能领域有近二十年的积累深厚。

图片来源：飞步科技官网