乐视网：3 月 16 日上午开市起复牌；消息称阿里正制定 A 股上市计划 | 早 8 点档 新闻

乐视网：3 月 16 日上午开市起复牌

3 月 15 日晚间，乐视网 发布公告称，将于 3 月 16 日上午开市起复牌。

其公告中对之前媒体报道称：“一位业内资深人士向第一财经记者透露，乐视网新的接盘方有可能是来自互联网的顶级企业。”一事进行了解释。乐视网称：“关于媒体报道提到的“接盘方”，截至目前，上市公司未形成任何引入投资者增资方案及意向。同时，经确认，公司 5% 以上股东目前没有减持公司股票计划。”

此外乐视网在《关于公司股票停牌核查结果暨复牌的公告》中表示，其近期未接待过任何机构和个人投资者的现场调研。个人投资者的咨询电话，大多关于公司近期股价波动及经营状况的情况，公司及时进行了解答，且在接待机构和个人投资者调研过程中，没有违反公平披露原则的事项，不存在选择性披露以及其他应披露未披露的信息。

人大启动大数据区块链与监管科技实验室，帮助政府加强风险管控

3 月 15 日，中国人民大学启动了大数据区块链与监管科技实验室，目的是帮助政府加强风险管控。据金色财经报道，人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任、法学院副院长杨东在启动会议上发表了看法。

他表示，政府监管最大的症结是分不清谁在做好事、谁在做坏事，很多时候一刀切，或是任由其野蛮生长。区块链在发挥科技监管方面是个比大数据更有用的工具，技术创新者为让政府知道自己做的是好东西，就应该拥抱监管，进行行业自律。区块链作为新技术风险巨大，新的标准和新的科技用于新的产品当中，对于传统的规则和法律会造成挑战，国家法律没有及时的监管，所以更需要我们要尽快确立标准。

蓝标回应坑害老员工：不存在大规模裁员行为

3 月 15 日，蓝色光标官方回复了“坑害老员工”一事，称“截至 2018 年 2 月 28 日，蓝色光标共有员工约 6000 人，2018 年 1-2 月总离职人数 315 人，经招聘等上岗新进员工人数 281 人，不存在文章所谓的大规模裁员行为。”

3 月 14 日，个人公众号“ 有点自我”，对外发布一篇标题为《蓝色光标，所谓亚洲最大公关公司，如此坑害老员工，良心真的不会痛吗？》的长文，引起广泛关注。文中爆料，蓝色光标 HR 突然、毫无缘由的让老员工离职，并且称：“公司希望你自己主动离职，今天就走。否则我们将会以严重违纪为由开除你，不会给你任何赔偿。”

对此，蓝色光标回应称：“截至 2018 年 2 月 28 日，蓝色光标共有员工约 6000 人，2018 年 1-2 月总离职人数 315 人，经招聘等上岗新进员工人数 281 人，不存在文章所谓的大规模裁员行为。”据悉，该员工现隶属于蓝色光标旗下蓝标传媒品牌中心，目前并未和公司解除劳动合同。蓝色光标表示后续该员工的离职程序，蓝色光标将会遵照国家相关法律规定及公司制度妥善处理。

消息称阿里正制定国内 A 股上市计划

3 月 15 日，据《华尔街日报》援引消息人士的消息称，阿里巴巴 正在制定国内 A 股上市计划。

该消息人士表示，阿里巴巴正在评估其股票在国内证券交易所的交易方式。其中一位人士补充说，如果相关证券法改为允许外国公司上市，那么阿里巴巴最早可能会在今天夏季回归国内上市。目前虽然阿里巴巴的大部分业务和运营都在国内，但公司注册地是开曼群岛。

2014 年 9 月，阿里巴巴在美国纽约证券交易所挂牌上市。近期，中国相关部门希望更多的国内科技公司在国内上市，如小米公司。阿里巴巴对新浪科技表示“公司在美国上市初就已经表示过条件允许就会回来，这个想法没有变过。”近两年一直有传闻称，阿里巴巴旗下金融服务部门蚂蚁金服也在考虑 IPO 事宜。有知情人士称，蚂蚁金服有意在内地和香港同时上市。

兰亭集势宣布在北美开创数字货币采矿业务

3 月 15 日，兰亭集势宣布，已在北美建立了一项实验性的数字加密货币采矿业务。

兰亭集势称，这项采矿业务由一组强大的基于 GPU 的专用计算机组成，这些计算机参与分散式数字加密货币系统，并通过计算算法结果来该支持系统，最终以相应的数字加密货币的形式获得收益。

兰亭集势是中国整合了供应链服务的在线 B2C，该公司拥有一系列的供应商，并拥有自己的数据仓库和长期的物流合作伙伴，截止到 2010 年，兰亭集势是中国跨境电子商务平台的领头羊。2010 年 6 月，兰亭集势完成对 3C 电子商务欧酷网的收购。今年年初，兰亭集势的两个网站已经开始接受比特币支付。同时，兰亭集势也设立了一个区块链技术研究实验室，专门针对跨境电商探索和开发区块链技术平台及应用。