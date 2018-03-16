Android Wear 易名，中国版 Wear OS by Google 也来了 新闻

动点科技此前报道 Google 正式将 Android Wear 更名为 “Wear OS by Google”，Google 中国官方微信 “谷歌黑板报” 也在今天公布了这一消息，并表示将面向中国用户推出中国版平台，让用户直接在手表上体验本土化的语音助理引擎。

根据“谷歌黑板报”发布的信息，Google 将国际版的语音助理 Google Assistant 在中国替换为“小安”这个新名称，从图片中可以看出，“小安”应该是由中国人工智能科技公司“出门问问”开发的产品，这家公司在去年 5 月的 Google I/O 大会上成为 Google Assistant 的全球官方合作伙伴。

不过和出门问问 TicWatch 的唤醒词“你好，问问”不同，小安的唤醒词是“嘿，小安”，这也和 Google Assistant 的唤醒词“Hey, Google”保持了一致。

中国版 Wear OS by Google 还内置了 Google 翻译，这款应用刚在不久前回到中国市场。

Google 表示，在 2017 年有三分之一的 Android Wear 手表是由 iPhone 用户购买的，所以 Google 决定改用新名，Wear OS by Google 正式取代 Android Wear，成为真正意义上人人皆宜的穿戴式设备操作系统。中国用户将同样会在未来几周通过手表和手机应用看到这些变化。