坚果云：市场不缺好用的云，而是缺易用的云 | 创业

首先，坚果云具有自动备份功能。 用户的文件不但可以完成自动云端备份，而且对于反复修改的文件还会备份历史版本。考虑到实际工作场景的复杂性，坚果云还支持历史版本对比，方便用户随时查漏补缺。

其次，坚果云使文件共享变得简单。 购买团队版或企业版产品的用户，可以与自己的伙伴开启自动同步功能，从此告别无数次的手动传输。“假如一个员工需要和领导反复打磨一份方案，这个过程中本需要十余次甚至数十次的来回修改、传输，但现在使用坚果云，只要一人在终端修改，云端内容会自动同步。”韩竹将它形容为“所有伙伴背靠背”的关系。另外，考虑到用户与用户之间的关系不同，坚果云还支持用户自己设置权限，比如选择向强社交关系的同事开放修改权限，向弱社交关系的生意伙伴设定只读权限等等。另外，坚果云还支持链接分享和邮件分享等。

最后，坚果云对于个人用户来说，最大的便捷性可能就体现在它天生具有辅助移动办公的优势。 用户在移动设备上访问编辑文件后，最新结果会自动存回电脑，而且坚果云支持手机离线访问，亦允许用户在不下载文件的情况下在线查看、编辑，从而节省手机或 PC 的存储空间。

再次，坚果云致力于提高团队管理效率。 “现在的搜索引擎诸如百度、Google 等做的很好，它们易于大家了解公开的知识。但对于公司内部的数据内容来说，也应该有一个内部的搜索引擎，来方便大家随时查询、分析。”韩竹说，坚果云的存在意义，就类似于一个公司内部的 Google，当一个新员工入职的时候，HR 不再需要给他讲出差、报销等等的流程，员工只需要登陆企业内部的坚果云，就可以随时搜索查看相关信息。同样，当一个员工离职时，坚果云也支持将他任期内的所有工作资料一步上交，从而避免老东家与离职员工之间工作交接的麻烦。

做最简单易用的网盘，其实是说起来容易，做起来难。坚果云在设计上，最大程度地还原了用户所熟悉的系统界面，也顺应了用户平常养成的的习惯性操作。“通过保证产品的易用性，我们希望能让用户更愿意在坚果云上存储信息，也更愿意用坚果云搜索信息。”韩竹说，他认为坚果云最大的价值其实不在于“存东西”，而在于“存完了以后二次发现数据、分析数据”。

在韩竹心目中，Dropbox 是一家很伟大的公司，虽然这个行业一直有人唱衰，但它创造了很漂亮的财务数据，并且顺利踏上了上市的路途。坚果云一直将 Dropbox 视为对标公司，韩竹评价坚果云与 Dropbox 的区别，是轿车与 SUV 的区别；但在国内市场上，坚果云与百度云的区别，是汽车和轮船的区别。“之所以说是汽车和轮船的区别，是因为我们的产品定位不同。百度云有数亿用户，他们的用户行为更多是分享和消费别人的内容，而我们的用户主要是生产、查询和反馈原创的内容。”

韩竹认为坚果云的用户群大多是高收入者，也会更乐于付费。目前，坚果云推出了面向个人的免费版和付费版，以及面向小企业的团队版和大企业的企业版。个人付费版价格是 200 元一年，亦可选择按月购买；企业版价格每人每年从 360 元到 1200 元不等。目前已经有 500 万左右的注册用户量，个人用户数超过 80%。另外，日活中有 40% 企业用户，60% 个人用户。

坚果云的团队成立于 2012 年，目前已经有超过一百人。因为资金流比较正向，此前一直未有过融资行为。今年年初，坚果云刚刚完成了首轮融资。