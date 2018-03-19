猎豹移动发布 2017 年第四季度财报，收入 13.88 亿元，利润同比增长 93.7% 新闻

3 月 19 日，猎豹移动（NYSE: CMCM）发布了截至 2017 年 12 月 31 日的第四季度财报及 2017 全年财报。财报显示，猎豹移动第四季度总收入环比增长 16.2% 至 13.88 亿元，移动收入同比增长 17.8％至 12.18 亿元，创历史新高，Non-GAAP 经营利润同比增长 93.7% 至 2.25 亿元，Non-GAAP 季度归属股东净利润由去年同期的 1.13 亿元增长至 10.50 亿元。2017 年总收入为 49.75 亿元，Non-GAAP 经营利润同比增长 77.1% 至 5.20 亿元，Non-GAAP 归属股东净利润同比增长 530.0% 至 14.22 亿元。

本季度，猎豹移动在总收入、移动收入和经营利润等多个重要指标上创历史新高，核心业务持续产生强劲现金流。2017 年第四季度，公司从经营活动中产生净现金流 2.67 亿元，自由现金流量 2.59 亿元；2017 年全年，公司从经营活动中产生净现金流 6.21 亿元。这有力支撑起猎豹在人工智能和区块链等创新领域的积极实践和探索，为公司带来更多发展机会，以驱动公司长期的增长。

2017 年第四季度，猎豹移动全球移动月度活跃用户规模为 5.52 亿。其中，75.4 % 来自以欧美为主的海外市场。

作为猎豹的核心业务，本季度工具产品及相关服务收入环比增长 17.3% 至 9.67 亿元。受益于公司执行的优化工具产品成本费用结构的策略，Q4 工具产品 Non-GAAP 经营利润率增长至 33.8%。2017 年全年，工具产品产生了 9.79 亿元的经营利润，再创历史新高。

本季度，猎豹的个性化工具产品业务持续增长，Cheetah Keyboard 与 AI 技术深度结合，已经成为 Google Play 主要的第三方移动输入法产品。Cheetah Keyboard 的 DAU 在四季度环比增长 33%，公司有信心在 2018 年保持这个增长趋势。另外，虽然 CM Launcher 已经推出一段时间，但是 DAU 仍然显著增长。

值得强调的是，猎豹国内移动工具收入在四季度保持增长。这主要由国内商业展现和 eCPM 同比环比双增长驱动。eCPM 的增长主要受益于公司在国内强悍的直销团队。目前，猎豹在国内近七成的广告收入由直客贡献，主要广告客户处于短视频、新闻、社交、互联网金融等领域。此外，大数据技术的应用也帮助猎豹提升了广告定向能力，进一步拉高了 eCPM。

在移动娱乐业务方面，本季度收入同比增长 50.5％至 3.99 亿元，增长主要是由于 Live.me 收入的迅速增长。同时，公司在 2017 年年初推出新的手机游戏，丰富了猎豹的手游产品组合。

在手游业务方面，本季度继续保持增长。手游作为猎豹 2018 年的重点，公司有信心使手游业务 2018 收入和利润双双持续增长。为此，其将通过代理和自研两种方式积极扩充休闲手机游戏组合。

在休闲游戏的基础上，猎豹增添了多人模式的社交游戏，并将在 2018 年推出中度游戏。第四季度，猎豹推出了一款多人模式的赛车游戏 SkidStorm，初步表现十分亮眼，已经成为美国前十大赛车游戏。自 2018 年初起，SkidStorm 的收入增长也十分迅猛。

2017 年猎豹成长为美国 Google Play 十大游戏发行商之一，旗下三款游戏入围了 2017 年苹果应用商店最佳产品。此外，猎豹不断把海外优秀的游戏带回国内。比如，在今年农历新年期间，钢琴块 2、滚动的天空、跳舞的线在国内的 DAU 都创了历史新高。

作为猎豹第一个获得外部投资的内部孵化项目，Live.me 本季度继续在产品上打磨，进一步提升了用户活跃度和粘性，驱动了收入的增长。在产品方面，Live.me 推出了一系列互动视频社交游戏，比如直播答题游戏 QuizBiz，提升了用户活跃度。在运营方面，Live.me 为核心主播和用户推出专属服务，提升他们在社区的荣誉感。此外，Live.me 也在推进与直播服务经纪公司的合作，提高平台优质内容的生产能力。最近，摇滚歌星 Victoria Monet 将她的主打歌曲与 Cheez 结合，让用户模仿 Victoria 跳舞的花式动作。Cheez 则会自动识别用户模仿与 Victoria 舞姿的相似程度。Cheez 是猎豹在本季度新推出的一款社交短视频产品。

除了现有业务保持增长以外，猎豹一直致力于处于科技行业发展最前沿。猎豹强大的产品研发队伍，海量的用户群体以及丰厚的现金储备，完全有能力实现公司的梦想。在过去的几年中，猎豹在 AI 技术领域有着巨大的投入，包括语音识别和图像识别技术。猎豹将利用这些新技术开发新的产品和服务满足用户的需求。

2018 年 3 月 21 日，猎豹移动将推出一款智能音箱产品——小豹 AI 音箱。同时，猎豹移动也将联合旗下人工智能公司猎户星空推出全系列的机器人产品。猎豹持有猎户星空大约 30% 的股权。同时，猎豹获得一份购股期权，有权在两年内以同样估值认购猎户星空股份，从而获得对猎户星空的控股权。

另外，猎豹移动已经开始将区块链技术应用在猎豹的业务中。比如，鼓励小豹 AI 音箱用户完成一些任务，从而赚取积分。用户可以使用这些积分购买平台上的增值服务，包括付费内容和云存储服务。这种做法将帮助猎豹提升小豹音箱的用户活跃度和用户粘性。此外，猎豹还可以通过用户产生的数据更好地理解用户的需求，解决用户的痛点，从而不断提升猎豹产品服务的体验。

此外，本季度，猎豹移动完成了向今日头条出售 News Republic 和 Musical.ly 的交易。通过这两笔交易，公司在 2017 年第四季度实现了人民币 10.89 亿元的收益。运营短视频应用 Live.me 的 Live.me Inc., 于 2017 年第四季度从今日头条筹集了 5000 万美元。

财报数据还显示，猎豹移动第四季度，移动业务收入同比增长 17.8％至 12.18 亿元，占总收入的 87.7%；第四季度海外收入同比增长 1.4％至 8.44 亿元，占总收入的 60.8%。Non-GAAP 季度经营利润同比增长 93.7% 至 2.25 亿元,Non-GAAP 季度归属股东净利润由去年同期的 1.13 亿元增长至 10.50 亿元。

从全年财报来看，猎豹移动 2017 年度全年的总营收为 49.75 亿元，对比去年增长 9%，主要得益于 Live.me 直播和手游业务的快速增长。移动创收增至 43.15 亿元，对比去年增长 22.2%；海外收入增至 33.36 亿元，对比去年增长 21.4%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司合计持有现金及现金等价物、受限资金及短期投资为人民币 38.03 亿元。