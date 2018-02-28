猎豹移动回应区块链 AI 音箱：使用户变成了最大的受益者 区块链

近日，有媒体曝光了猎豹的人工智能+区块链项目“智能链 ( AI BlockChain )”，并称小豹 AI 音箱将于 3 月 21 日正式对外发布。

猎豹移动今天正式就“基于区块链的小豹 AI 音箱”做出回应：猎豹移动将通过发展 区块链 底层技术，重构“企业与消费者之间的生产关系”；把技术实际落地到应用场景，解决消费者回报和激励问题，让消费者消费和使用产品的同时也能分享产品生态的收益；猎豹移动的区块链技术，不涉及 ICO，亦不会有任何募资。

猎豹移动 CEO 傅盛认为：众所周知，互联网时代用户是最大的价值和资产，但今天的商业形态构建还是工业时代的中心公司受益模式，用户还仅仅只是贡献的消费者而非受益者，用户除了给中心化的大公司贡献价值外并未从中受益。如亿万 iPhone 用户的支持，成就了苹果公司高达 9000 亿美元的市值。但其用户，虽然为此贡献了巨大的价值，却从未因此获得利益分享回馈。

由于区块链技术具备天然的去中心化，不可单方篡改等特性，猎豹移动希望创造性的利用区块链技术重构企业与用户之间的关系，使用户变成了最大的受益者。

用户在小豹 AI 音箱上的每一次使用行为，只要对音箱生态产生贡献，均有机会获得 AI 积分。通过区块链的去中心化、不可抵赖、公开透明的特性，使得用户的权益永久的、安全的存储在区块链账簿上，实现对用户权益的有效保障；通过 PoC（贡献证明）算法机制，使得可以公平的判定用户对生态的价值贡献。

小豹 AI 高级音箱的用户越多，生态价值越高，用户就受益越多，用户消费的同时也有所得。最终获得的 AI 积分，不仅可在猎豹联盟伙伴之间享受多元化的兑换回馈，还可实际兑换等价的数字服务，包括版权内容服务，数字娱乐产品，智能设备和其他增值服务。