Uber 发生全球首例自动驾驶汽车撞死行人事故 新闻

据 美国广播公司（ABC）报道，当地时间 3 月 18 日晚，叫车平台 Uber 的一辆自动驾驶汽车在美国亚利桑那州坦佩市（Tempe）撞倒一位 49 岁的女性。根据当地警方描述，这位名叫 Elaine Herzberg 的女性被立即送往医院，但不治身亡。

警方证实了事故车辆当时处于自动驾驶模式，根据事故现场的照片，Herzberg 当时应该骑着一辆自行车。美国国家运输安全委员会（NTSB）也表示将派专门小组调查这起事件。

Uber 随后发表一份声明，向死者表示哀悼，并表示正在配合有关部门针对后则以时间进行调查，暂停在北美多个地区进行的自动驾驶测试。

这是自动驾驶汽车首次发生撞死路人的交通事故。

Uber 从 2016 年开始在美国宾夕法尼亚州的匹兹堡测试自动驾驶汽车，之后这项测试扩展到旧金山、凤凰城等地，也包括此次事故发生地坦佩市。

不过这并非自动驾驶汽车首次发生造成人员伤亡的交通事故，在 2016 年，一辆行驶在美国俄亥俄州的 特斯拉 Model S 与一辆卡车相撞，导致特斯拉汽车驾驶者身亡，当时这辆特斯拉同样处于自动驾驶模式。

图片来自 ABC