QQ 可以销号了！聊天记录、Q 币等将随账号资料一同被清空 新闻

据澎湃新闻报道，3 月 20 日，腾讯开始允许用户注销 QQ 账户。

目前，几乎每个人都注册过 QQ 号，但是随着微信等社交应用的出现。有一批 QQ 用户很久不用 QQ 号了，久而久之，很多人也忘记了 QQ 号里的相关密码，账号渐渐被弃用。现在，QQ 用户可以在腾讯客服平台上申请注销账号，请求通过以后，聊天记录等信息资料和如 Q 点 Q 币、财付通余额、理财产品等与 QQ 账号绑定的虚拟财产也将随账号资料一同被清空。

具体操作是：QQ 用户可以前往“设置-帮助-基础功能- QQ 账号如何注销-点击此处”或“通过手机客户端扫描指定二维码”，即可按照提示填写相关信息，提交至客服处理，等待审核。而该审核通过后，这一 QQ 号码将不再属于你。

QQ 是腾讯在 1999 年开发的一款即时通信工具，也是覆盖人群相当广泛的一个应用。不过，和大部分 Ap p 一样，QQ 此前也不提供账号注销功能。

根据澎湃新闻的报道，今年 1 月份，工信部在回应网民问手机 App 注销账号的问题时，明确表示用户有权删除在平台服务商注册的账户服务。

“个人发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的，有权要求网络运营者删除其个人信息；发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的，有权要求网络运营者予以更正。网络运营者应当采取措施予以删除或者更正。电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或者账号的服务。”工信部称。

据悉，目前，微信、微博、淘宝、支付宝都已经提供注销账户功能。

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