三星把全球首款 3D 电影 LED 屏幕安装到一家瑞士的电影院 新闻

三星在去年夏天推出了首款影院 LED 屏幕，目前他们已经为首尔、上海等地的影院安装了这样的屏幕。今年，三星在欧洲专业视听集成设备与技术展览会（Integrated Systems Europe，ISE）上推出了支持 3D 画面的版本，现在这款屏幕也被安装到影院。

三星 表示，这款屏幕在 Imaculix AG 的帮助下进行设计，并安装在瑞士 Arena Cinemas，该影院位于瑞士苏黎世的 Sihlcity 购物中心，这款 3D 版屏幕具备了 2D 版本的所有有点，可以用来播放 2D 和 3D 电影。它将是全球首款 3D Cinema LED 屏幕。

这款屏幕高 5.4 米，长度大约 10.3 米，有接近 900 万个像素，能够支持高动态范围（HDR），支持 4K 画面，最高亮度能够达到普通影院标准的 10 倍左右。三星表示，结合 JBL 的音频技术，将能够为观众带来真正身临其境的观影体验。

三星表示，这款屏幕能够完美展现出 3D 影像和字幕以及其他画面细节，相比一般的 3D 影院屏幕，三星的 3D Cinema LED 屏幕可以让观众坐在任何方位都能获得相同的画面体验。

三星是拥有领先屏幕显示技术的企业之一，旗下 Samsung Display 同时也是苹果 iPhone X OLED 屏幕部件的供应商。不过三星也是苹果在移动设备等领域的竞争对手，最近有消息称，苹果正开发 MicroLED 技术，并希望它能够取代 OLED。

图片来自 Samsung Global Newsroom