奥松机器人：从 0 到 1，让孩子创造自己的机器人 | 创业 初创公司报道

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为了培养儿童的创造力和动手能力，业界提出 STEAM 教育，这是将科学、技术、工程、艺术、数学进行融合的一种尝试。具体来说，STEAM 教育包括机器人教育、编程教育、 3D 打印等。

总部位于哈尔滨的 奥松机器人 提供 STEAM 机器人创客教育解决方案，帮助孩子和成人从 0 到 1，完成一个机器人的创造。

创始人于欣龙告诉动点科技，如果以人体构成来类比机器人的话，机器人包括大脑、五官、动力、血脉、骨骼，以专业方式表达分别是控制器、传感器、电机和电池、连接线、机械零件。奥松平台上有机器人的各种部件，让创客用户们根据自己的设想搭建机器人。

于欣龙自己也是一个资深创客。他在哈尔滨工程大学读机械设计专业期间代表学校参加 2007 中国机器人大赛，获得空中机器人组冠军。

在创造机器人时，他发现中国的机器人零部件在耐用性、外观、功能等方面都落后于国外产品。“现在中国零部件的加工制造不输国外，但是技术由国外引领，我们还存在差距。”

为了提供高质量的国产部件，于欣龙在 2009 年大学毕业时放弃保研的机会，注册了哈尔滨奥松机器人科技有限公司。

奥松提供的商品种类非常丰富，包括机器人组件、机器人套件、教育图书、3D 打印、并代理树莓派等国外产品。根据淘宝网店的数据，奥松机器人的店铺共有 481 个商品。在实体商品之外，奥松机器人也在进行创客教育课程的研发及推广。

而仅仅机器人组件这部分就有多个不同单品，比如传感器类有红外线、超声波、压力、温度、颜色等 20 多类传感器，而通信模块也包括蓝牙模块、Wii Chuck 转接器等等。

于欣龙表示，奥松希望为消费者提供搭建一个机器人所需的一切，让他们不必为了买齐所需要的商品而奔波于各个店铺之间。“奥松做了很多基础的工作，为用户提供丰富的产品。”

奥松机器人是如何开发一款产品的？

于欣龙说，以一款控制器为例，工程师们要进行构思、定位功能、研发、功能验证迭代。而开发一款控制器所需要的时间与具体产品有关，也与控制器是开发型还是应用型有关。开发型是开源硬件，用户可以写入各种程序，自定义功能，这类控制器从构思到完成的周期大概在三个月到一年之间；应用型控制器面向入门级玩家，用户即买即用，开发周期介于一个月到一年之间。

此外，奥松在设计产品时会考虑各个年龄段儿童特点。面向低年龄段孩子的产品设计会更简单，使用更加鲜艳的色彩；面向高年龄女孩，奥松机器人推出了“电子贴纸”，看起来和普通的布料一样，但是可以导电，通电后会发光；而针对高年龄男孩，奥松提供金属质感的“百变之星”，用户们可以像搭建乐高一样，基于材料创造一个蜘蛛机器人或者一辆汽车。

在于欣龙看来，奥松机器人产品的市场在逐渐壮大。这家公司最初面向创客人群，提供创造机器人所需要的产品；现在它提供科技教育产品，包括机器人教育、人工智能、创客教育产品等；下一步，奥松机器人将在三到五年内转型为一家面向消费者的公司，提供机器人相关玩具和教具。

奥松机器人已经为国内和 30 多个海外国家的用户提供了产品。国内销售包括 2B 和 2C 两种渠道，其机构客户包括重点高校、科研院所、以及中小学等，而对于个人消费者，奥松通过官网以及各个电商平台销售产品。

在海外，奥松采用了区域代理模式，当地代理将奥松产品销售给创客和国外学校，当然，奥松也有英文网站，并在阿里巴巴国际站、亚马逊美国站等平台销售其产品。

在机器人零部件市场，除了奥松还有 DFROBOT、因时科技、迦智科技等公司。

2016 年，奥松机器人正式挂牌新三板。于欣龙表示，公司决定挂牌是因为这样公司的估值更清晰透明，有利于未来的融资、收购、被收购，比如融资时投资机构不再需要对奥松进行尽职调查。

一年之后，这家公司通过定向增发获远瞻资本和华耀资本领投的千万元级 A 轮融资。于欣龙认为，奥松机器人需要获得更多资金，来加大研发力度、将技术转化为产品、以多元化方式拓展海内外市场。远瞻资本曾投资了无人机巨头大疆以及人工智能公司禾赛等。

题图来自 123RF