3 月 22 日，景驰科技 正式宣布，任命韩旭为公司 CEO，吕庆为公司 CFO，李岩担任 CTO，杨庆雄担任公司 VP Engineering，原 思科 大中华区资深副总裁张力加入公司担任 VP Operations。前新华人寿保险公司董事长康典出任公司的商业顾问，卡内基梅隆大学教授、美国工程院院士、美国艺术与科学学院院士金出武雄（Takeo Kanade）先生担任公司的技术顾问。

2017 年 4 月，百度前高管王劲成立景驰科技，经过近一年的发展，景驰研发团队已增长至 80 余人，并于去年 9 月完成 Pre-A 轮 5200 万美元融资 。今年 3 月 5 日， 景驰科技正式加入百度 Apollo 开放平台 ，成为 Apollo 的合作伙伴。但在去年 12 月，百度以侵犯商业机密为由，将其前自动驾驶事业部总经理王劲及王劲所创立的景驰科技诉至北京知识产权法院。

百度方面认为，王劲离职百度前就策划设立景驰公司，该公司自成立以来，一直在中国市场进行业务开拓，在自动驾驶领域与百度具有直接竞争关系。因此，百度请求法院判令，被告立即停止侵害百度的商业秘密，包括并不限于停止利用该商业秘密从事与百度相竞争的自动驾驶相关业务；并判令被告赔偿其经济损失及合理开支 5000 万元，同时被告需要公开声明消除影响，并承担全部诉讼费用。据悉，北京知识产权法院当时已经受理了该案。

对此，王劲回应称百度的起诉完全没有事实依据，并让大家敬请期待。不过 3 个月后， 王劲悄然辞去 CEO 离开景驰 ，接替他成为新一任 CEO 的是景驰原 CTO 韩旭。而在王劲离开景驰、景驰加入 Apollo 开放平台后，百度对外宣称已经发起对景驰撤诉，但未对王劲个人撤诉。面对百度紧咬不放的姿态，王劲表示，离开的原因并非百度公司发起的诉讼，王劲指出，百度声称的侵犯商业秘密并利用舆论进行造势，已经对王劲本人的声誉造成不良影响，并认为百度的指控与事实严重不符，自己将“积极应对”。

以下为景驰科技主要高管简历：

韩旭，伊利诺伊香槟分校计算机工程博士，曾任密苏里大学博士生导师，终身教授，计算机视觉和机器学习实验室主任。2014 年加入百度自动驾驶事业部任首席科学家。其研发的 DeepSpeech2 被 MIT Technology Review 评为 2016 十大突破性科技成果之一。

吕庆，南加州大学商业会计硕士，曾任激光雷达独角兽公司 Velodyne LiDAR, 软件外包公司 Symbio, 手机软件服务公司 Seven Networks, 以及无线 IC 测试公司 LitePoint 的首席财务官。曾成功完成了一个公司 NASDAQ 上市和两家公司被收购。

李岩，卡内基梅隆大学电子与计算机工程专业博士，师从于机器人研究院的金出武雄教授，曾在 Facebook，微软研究院担任资深工程师，是微软亚州研究院前 15 名员工 。2015 年加入神州专车，任无人驾驶团队负责人。

杨庆雄，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）电气计算机工程博士，曾任香港城市大学助理教授，前滴滴出行无人驾驶高级总监。使用纯视频方案获得了 2012 年中国智能车（无人车）未来挑战赛第二名，并在国际顶级会议 CVPR 提出的著名 NonLocalFilter 算法被多家无人驾驶公司广泛使用。杨庆雄发表了超过 30 篇的计算机视觉相关的论文，并被引用了超过 5,000 次。

张力，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士（EMBA），之前在思科中国服务超过十九年，任思科大中华区资深副总裁、CEO 幕僚长。作为景驰科技的运营副总裁，张力先生全面负责公司的战略运营、市场拓展、政府及媒体合作、以及无人驾驶业务在中国市场的落地运营合作。

中国商业顾问专家康典，毕业于北京科技大学（原北京钢铁学院），并于 1984 年获得中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。康典先生是中山大学，对外经贸大学和英国剑桥大学的访问学者，是拥有 531 亿美元资产的美国再保险集团顾问。康典先生曾任中国国际信托投资公司处长，中国农村信托投资公司（中农信）副总经理，中国包装总公司副总经理，香港粤海企业（集团）公司董事副总经理，粤海金融控股董事长兼总经理，粤海证券董事长，时瑞投资管理有限公司主席兼行政总裁，深圳发展银行（深发展）监事会主席，新华人寿保险股份有限公司董事长及新华资产管理公司董事长。在康典先生的带领下，新华保险成功实现了 A+H 股同步发行上市，居中国保险市场前三名，并于 2014 年入围 Forbes Global Top 500。康典先生在中国商业界获得的荣誉包括：2011 年中国保险报“中国保险人“；2012 年大公报“最有影响力上市公司领袖”，第一财经“年度中国保险人“；2014 年中国经营报“年度金融人”，国际金融报“年度创新和智慧先锋“；2015 年第一财经“年度中国保险人”，中国经济网”年度 10 大领军人物“，Arbor CEO 排行榜“年度金牌 CEO”。

技术顾问金出武雄教授于 1974 年获得东京大学电子工学博士学位，是第一批计算机视觉的研究者。金教授于 1992 年到 2001 年担任卡耐基梅隆大学机器人研究所首任所长，培养了 200 多名研究专家，奠定了卡耐基梅隆大学在机器人领域的学术地位。他的论文总引用高达 10 万次，并有多项以他的名字命名的技术专利。他自 1980 年以来在计算机视觉及机器人领域的大量研究为当今的无人车项目奠定了基础，卡耐基梅隆大学机器人学院并在 1984 发明了世界上第一辆无人驾驶的原型车。金出武雄教授获得的荣誉包括：美国国家工程院院士、美国艺术与科学学院院士、美国电气与电子工程师学会会士、国际计算机学会会士、美国人工智能协会会士等。他还获得多个奖项包括：京都奖、本杰明富兰克林奖章及鲍尔奖、C&C 奖、Okawa 奖、ACM/AAAI 艾伦纽厄尔奖、Joseph Engelberger 奖、IEEE 机器人与自动化学会奖，以及 ICCV Azriel Rosenfeld 终身成就奖等。