三星发布 Exynos 9610 处理器，中国市场客户将是主力军 新闻

3 月 22 日消息，三星 在今日正式发布了 Exynos 9610 处理器 。全新的处理器基于第二代 10nm 工艺制造，最大的卖点就是图像信号处理（ISP）得到明显加强。三星表示，由于 Exynos 9610 处理器支持深度学习，因此拍照时的面部识别更加精准，即便是用户不看镜头或者面部有毛发、帽子遮挡时，也能做到精准捕捉。同时，单摄/多摄的深度数据检测能力加强。

在图像信号处理（ISP）方面，Exynos 9610 处理器支持 4K@120FPS 视频的硬件解码，支持 480FPS 慢动作摄影。和 Exynos 7885 相比，其解码性能提升了 1.6 倍。

基本架构方面，Exynos 9610 处理器采用 8 核心设计，4XA73+4XA53 架构，其中集成 4 颗 Cortex A73 大核，主频为 2.3GHz，4 颗 A53 小核主频为 1.6GHz；GPU 采用的是 Mali G71 MP3。据悉，Exynos 9610 处理器支持基带 6 模全网通，下行速度为 Cat.12 600Mbps（3CA），支持 Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO 和蓝牙 5.0。

三星表示，Exynos 9610 计划在 2018 年下半年量产，其主要对手为骁龙 6 系列中高端芯片。未来这款处理器还会对外出售，中国市场客户将是主力军。