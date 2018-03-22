众多企业前赴后继，星巴克和谷歌也宣布入局区块链领域

3 月 22 日，星巴克 宣布将利用区块链技术实现”从豆到杯“的消息。据悉，星巴克在年度股东大会上宣布他们将利用区块链技术，开启一个涉及哥斯达黎加、哥伦比亚和卢旺达农民的试点计划，开发一种追踪“从豆到杯”过程的新方法。这一计划意在将咖啡种植者与饮用者联系起来，星巴克认为它能进一步提高透明度与责任感，体现自己为地球创造一个美好产品的承诺。

无独有偶， 谷歌 也被披露入局区块链领域。据悉，谷歌正致力于开发区块链相关技术，以支持它的云业务，并与新兴的初创公司展开竞争。谷歌内部人士表示，云计算业务理所应当在区块链相关服务占有一席之地。事实上，早在 2016 年，谷歌就开始在云上位一些开发商测试区块链服务，其目前正在探索如何用更为广泛的方法采用这项技术。

此外，区块链已让众多企业前赴后继。 继 3 月 21 日联想发布区块链手机后 ，华为也在考虑开发一款能够运行区块链应用的手机，其正在谈判以获取 Sirin Labs 操作系统的许可，以便与 Alphabet Inc. 的安卓系统一起运行区块链应用程序。

本月初，家乐福宣布在今年将加强区块链技术应用的计划，其利用区块链技术检测食品安全溯源。目前，家乐福已将区块链技术用于监控自由放养的鸡。由于区块链技术不可篡改、真实可靠的特点，可以通过其监测每只鸡从鸡苗到成鸡、从鸡场到餐桌的过程中所有产生的数据。未来，这项技术还将被用于更多的商品安全溯源，包括鸡蛋、奶酪、西红柿和三文鱼等 8 种食品上，供应商提供的产品日期、地点、农场、分销渠道等信息将被透明化，食品安全问题将得到保障。

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