分析师称苹果正在研发可折叠 iPhone，预计 2020 年发售 Apple

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有分析师认为，iPhone 的下一次重大设计改变将聚焦于可折叠外形。CNBC 报道称，美银美林集团表示，苹果正在与供应商合作，打造一款可折叠手机，并计划于 2020 年推出。

这并不是第一次出现“可折叠 iPhone”传闻。去年就有消息称 苹果可能会与 LG 合作生产可折叠 iPhone。

OLED 的兴起有助于帮助苹果实现这一点。与 LCD 面板不同，OLED 屏幕由独立像素组成，这使得屏幕更加柔软。实际上，苹果在 iPhone X 上用到了柔性屏幕技术。如下图所示，iPhone X 的底端屏幕是弯曲的。但这只是部分屏幕弯曲，手机本身并不能折叠，也不具备柔性。

打造一部可折叠手机需要进行大量创新。不仅仅是要制作一块柔性的屏幕，而是所有内部组件都需要能够弯曲。这意味着苹果需要重新设计手机内部的电路板、电池、存储器及其他元件。

本周早些时候， 彭博社报道称 苹果正在开发 MicroLED 屏幕，以取代三星的 OLED 屏幕。通常来说，新一代屏幕技术需要一段比较长的时间，才能被运用到消费级产品之上。即使是苹果这样的大公司，也有较长一段路要走。