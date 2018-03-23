区块链风投企业 Blockchain Capital 完成 1.5 亿美元融资 区块链

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区块链风险投资企业 Blockchain Capital 日前完成了第四轮 融资 ，金额为 1.5 亿美元。这家位于旧金山的公司投资了 Coinbase、Ripple、Circle 和 Kraken 等金融科技公司，截至目前该公司管理的资产价值已经达到了 2.5 亿美元。

自 2013 年成立以来，Blockchain Capital 已经投资了 72 家公司、代币和协议，该公司也凭借此成为区块链行业顶尖的投资机构之一。

本轮融资是 Blockchain Capital 规模最大的一笔。据了解，这笔资金将用作两处，一是其中 1.2 亿美元用于 Blockchain Capital IV LP 基金，二是用于 Blockchain Capital Parallel Fund IV，以价值 2500 万美元的加密货币形式投入。

Blockchain Capital 的联合创始人兼管理合伙人 Bart Stephens 表示，该公司尤其对虚拟宠物游戏 CryptoKitties 等不可互换代币，以及多元区块链解决方案感兴趣。

Stephens 说：“我们会继续投资全球顶尖的加密货币公司，同时也会关注新一代创业者以及金融服务之外的领域。我们投资了医疗保健公司、物流公司以及身份管理公司。现阶段我们重点关注金融服务，我们在这方面的投资还会拓宽。”