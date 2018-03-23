上市在即，Dropbox IPO 定价或为每股 21 美元 新闻

据今天早些时候 CNBC 的报道，云存储服务商 Dropbox 将其 IPO 定价定为 21 美元每股。Dropbox 计划于当地时间 3 月 23 日周五进行 IPO。消息人士表示，Dropbox 将发行 3600 万股。定价后，Dropbox 估值超过 82 亿美元。

今年 2 月底，Dropbox 向美国证券交易委员会（SEC）提交 了首次公开募股申请文件，计划在纳斯达克（Nasdaq）上市，股票发行代码为“DBX”，将由高盛集团和摩根大通为首的 12 家银行担任此次 IPO 交易的承销商。

Dropbox 称其过去三年的营收分别为 6.038 亿美元、8.448 亿美元以及 11.1 亿美元，亏损也在这期间从 3.259 亿美元逐渐缩减至 1.117 亿美元。

另外，Dropbox 去年由付费用户带来的平均收入为 111.91 美元，高于 2016 年的 110.54 美元，低于 2015 年的 113.54 美元。该公司表示将在未来两年内将运营成本降低到 7460 万美元。

预计上市后，Dropbox 的股价为 18 美元至 20 美元每股之间，相比此前预估的 16 美元至 18 美元每股之间的股价高 2 美元。