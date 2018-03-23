Facebook 女总管回应数据泄露丑闻：我们来晚了 新闻

随着脸书数据滥用门全球发酵，股票一蹶不振，管理层终于坐不住了——详细了解请看本文阅读 Cambridge Analytica 涉嫌滥用数千万 Facebook 用户的个人信息，这家公司此前曾为特朗普参加 2016 年美国总统大选服务。Facebook COO 谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）在接受 CNBC 财经电视台采访时，对关于 Cambridge Analytica 的数据丑闻表示道歉，并称这起事件很可能给 Facebook 带来更严格的监管环境。桑德伯格说：“扎克伯格说过，‘问题并不是是否有监管，而是什么样的监管。’我们对监管持开放态度，并与全球各国议员展开合作。”据悉，事发之后 Facebook 已在平台上封杀了这家公司。不过，Facebook 仍然面临着欧美各国立法者的质疑。

桑德伯格表示：“我们知道，这是信任问题。对我们公司和提供的服务来说，这是个关键时刻。这并不是我们看待此事的方式。我们不会考虑这样的取舍。无论是在短期内还是从长远来看，这将损害我们的业务。人们的信任是我们最宝贵的财富，也是我们做决定的方式。”

在桑德伯格接受采访的前一天，Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）打破了沉默。 他在 Facebook 上发表文章回应此事 ，并接受了多家媒体的采访。

科技行业人士、立法者，甚至 Facebook 员工都等待了好几天时间，才听到扎克伯格和桑德伯格的回应。桑德伯格表示：“我会说，毫无疑问在这过去的一周，我们的回应有些慢。如果这周可以重来，我肯定会让自己和扎克伯格更早一点发出声音。但我们此前正试图弄清楚这件事。”