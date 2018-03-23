乐视体育也在香港结业，大部分消费者可获合理赔偿

今年年初，乐视在香港两个注册实体之一的乐视香港已经申请破产，当时还剩下一个乐视体育（香港）继续经营。它们俩的分工是，乐视体育（香港）主要负责在香港花大价钱购买的英超和 NBA 版权销售，而乐视香港负责经销其他综艺节目，电视剧，电影等等的版权。

上周，在香港最后剩下的乐视体育（香港）也面临破产倒闭的局面。3 月 15 日， 这一乐视在香港最后分支机构的办公室熄灯关门 ，标志着业务已经停止运作。

本地员工受损 公司无人营救

之前乐视香港破产的时候，我曾经专门撰文，写了 乐视对香港开创 OTT 点播业务，以及跨媒体的数字视频业务的作用 ，以及对香港的电视产业带来的冲击。

不过很好笑的是，当时那篇文章不知道为什么，莫名其妙的就上了微博热搜。后来想想，很多人似乎是把我写的标题断句断错了，当成了“乐视在香港申请破产”。

——没有，真的没有。乐视在北京的总部，就算在孙宏斌已经撤走了的今天，还是在继续经营中。只是香港的消费者要先得知他们的坏消息。

乐视体育（香港）除了遣散员工，也在社交网站 Facebook 的专页，将办公室的照片转为黑白色， 更登出帖文向公众道别 。文中说，前线与后援行政同事尽力工作到最后一刻，有关人员将暂别这个平台。

乐视体育（香港）在当地的运营人员都是在本地雇佣，而不是从内地引进，因此那些当地的工作人员，包括运营社交媒体的，以及体育比赛都缺少不了的名牌解说员，都是当做一份工作的心态来对待的。他们根本无法为这样一个在内地麻烦缠身的公司负更多的责任。还未正式离职的解说员们，在走出公司大门的时候面对记者的话筒都闭口不谈，让人联想到刘建宏等当初被高薪挖去内地乐视体育工作的名嘴。

据悉，已经通过乐视转播英超版权的 Now TV 将会接手乐视体育（香港）的英超版权运营，但 NBA 的转播权，暂时就没有人“接盘”。

与乐视香港不同的是，乐视体育（香港）并不是主动提出清盘申请，而是由两个被拖欠款项的外国公司（可能不是版权方）提出的申请。这一幕让人联想到已在 2016 年停播的亚洲电视。

当时，负责对亚视进行资产整治的德勤会计师事务所，在距离规定的停播日还有一个多月时提前宣布要清盘。有消息说亚视会在当天即时停止播出；但一家中资企业又及时补上，使它最后一个月可以“寿终正寝”。

而今，在北京总部的救火队长孙宏斌都已经光荣撤退，乐视体育（香港）并不能等来它的“白武士”。

大部分香港消费者都可获得合理赔偿

对于这次乐视体育部门也面临结业，香港媒体和各界关注的重点，主要放在消费者如何索赔上面。

在香港，隔一阵就会有倒闭的公司给消费者造成损失，90 年代初的国际商业信贷银行倒闭，和 2008 年雷曼兄弟迷你债券事件，都造成巨大的社会压力。因此，香港以消费者委员会（消委会）为主的有关机构，已经形成了一套完善的处理流程。

香港消委会总干事黄凤娴表示，截止 3 月 14 日 共收到 30 宗有关乐视体育香港的投诉和求助 ，主要涉及取消服务和退款。根据消委会给出的退款指引，将乐视体育（香港）的顾客主要分为三种类型，而其中绝大多数顾客都可以获得合理的赔偿。

首先是使用信用卡付款来购买服务的顾客。黄凤娴表示，如果消费者以信用卡一次性付款订购服务，可以尝试联络发卡银行，或可通过机制取回未使用服务的费用。

在已经使用信用卡多年的发达国家和地区，信用卡发卡方拥有完善的垫付机制，不管最终接触的商家是谁，消费者一旦受到损失，都可以根据自己所使用信用卡的章程规定，从发卡方优先获得赔款。自然，如果是更高级别的用户，例如金卡和白金卡用户，能获得的赔偿范围就更全面。

在国内由于信用卡的机制发展较晚，现在负担这种购物率先垫付的机制的，主要是由支付宝为代表的支付平台。而支付宝的网购安全险需要单独购买，而且有使用范围的限制。

另一种情况是，如果通过第三方网络供应商订购服务，就可联络供应商了解退款安排。已经和英超联赛合作多年的 Now TV 就从乐视体育（香港）的手中购买了英超比赛的转播权。Now TV 表示，因为之前直接转播乐视的信号，就必须用乐视提供的评论员音轨，他们将会调拨自己在其他比赛当中的解说员，继续直播后续的英超赛事。

另一家向用户提供买宽带送体育节目业务的宽带运营商香港宽频，也表示可以向用户退还相当于购买乐视体育服务所需的款项。

英超是有线电视运营商的兵家必争之地，也是港人热爱的经典赛事，就算乐视体育（香港）引进的时候，想要独占在自己平台上的播放权，也是不可能做到的。它当时就必须向已经存在的电视台转售版权。

所以，一部分用户通过 Now TV 以及香港宽频等渠道间接付款，购买含有英超和 NBA 比赛的相关套餐或宽带上网服务。因为代理商是已经在香港本地运营多年的，有信誉的商户，他们受到香港的法规监管，不能轻易的砸招牌。遇到这种损失，只能自己先替客户承担。

最后一部分以其他付费方式，直接向乐视购买或者预付费的，消委会就说，他们也算是乐视体育（香港）的债权人之列，但排序靠后，只能等乐视清偿其他所有债主之后酌情考虑。如果当时乐视体育（香港）还有余钱，他们可以按比例拿回赔偿。