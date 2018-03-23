消息称 FBI 用死者指纹解锁 iPhone 的情况“十分常见” Apple

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据 Forbes 援引法医专家 Bob Moledor 的描述称，2016 年 11 月发生在美国俄亥俄州立大学的持刀袭击事件中，名为 Abdul Razak Ali Artan 的学生砍伤多人，最终被警察击毙。在其死亡大约 7 小时后，美国联邦调查局（FBI）探员尝试用死者血迹斑斑的食指来解锁他那台拥有 Touch ID 功能的 iPhone。

警方希望能够查看这名死者的 iPhone，以了解更多有关其进行这次袭击的动机。

Forbes 在报道中称，手机主人死亡后，合法绕过这种安全机制将更容易。不过 FBI 并没有成功解锁 Artan 的手机，因为手机经过了大约 7 小时左右的睡眠状态，再次解锁需要输入密码。

Forbes 援引多名熟悉纽约州和俄亥俄州当联邦警方调查的匿名人士消息称，目前警方采用这种办法来获取 iPhone 资料的情况十分常见，譬如解锁吸毒过量死者的 iPhone 很可能会找到一些关于毒贩的信息。

律师事务所 Medvin Law 的法律专家 Marina Medvin 指出，这种获取死者手机数据的方式对警方来说是完全合法的，即便道德层面依然存疑。当某人死后，他们就无法对自己的身体存在隐私感，也无法在法庭上维护隐私权。

美国联邦法庭曾在 2016 年宣判苹果应该配合 FBI 解锁一名凶犯的 iPhone 5C 手机，可苹果在当时态度十分坚决，表示不会为此增加后门，因为这会让他们的用户面临更大的风险。这次事件，苹果还获得了 Twitter 和 Facebook 的声援 ，不过后来 FBI 还是成功破解了这部 iPhone 5C，还在不久后破解了一部 iPhone 5S。