齐悟：做好语音交互技术，让机器人不再当人工智障 | 创业 初创公司报道

人工智能

人类总是“不满足”。起初，笨拙的扫地机器人以其蠢萌的外表，俘获了很多人的芳心；不过，久而久之，这种傻瓜型机器人逐渐被大众嫌弃。我们想拥有更智能、可以真正实现交互的机器人。于是，语音交互类机器人应运而生了。现在，我们又有了新的想法：如果机器人可以与人开展逻辑性的对话，真正的“交流”，那是否会给使用者更方便、更贴心的感觉？

齐悟 给出了肯定的答案。

齐悟是一家语音交互技术解决方案提供商，它拥有涵盖了语音识别、语义识别、语音合成等全套的语音交互技术。通过其独特的算法技术优势，赋予机器拟人化的“思考”能力，让机器人可以处理复杂的逻辑关系，从而实现上下文的语义理解，使机器人可进行高度拟人的多轮对话交流，而且在保证顺畅沟通的同时还能越来越“懂你”。

齐悟的市场总监李孟威解释到：“接下来是一个万物相连的智能时代。以前，家里的闹钟只是用来看时间，在未来，闹钟也可以与人交互，甚至能在你想吃便当时帮你叫个外卖。万物物联网时代，智能交互是趋势。我们能够给企业赋能，帮助企业在智能时代实现转型。”

李孟威介绍，通过齐悟提供的语音交互技术解决方案，企业可在节约人力成本的同时，提高工作效率。齐悟的语音交互技术可以代替简单重复，但又必须要耗费人力去做的一些工作。

“比方说，有一家客户公司，原本有 100 多名人工客服，日均拨入客户有 5000 人次以上，但其最大服务承载量只有 3000 人次每天左右，无法充分满足客户咨询需要。接入齐悟的语音交互技术后，我们只需要通过配置一些基础的业务逻辑，设计具有针对性的交互习惯和内容，就能够使机器人客服完成常规问题解答，而人工客服只需要对接由机器人筛选后的、提出复杂问题的用户即可。这样既减少了人工客服的使用，节省人力成本、提高效率的同时，也扩大了服务覆盖面，优化了用户体验。”

除了减少一些重复劳动的成本，齐悟的语音交互技术也可对传统硬件进行赋能。

“传统的轮椅加入人工智能语音交互技术，就成为了智能代步工具。对于行动不便的的人来说，它可以通过语音控制轮椅的移动，解放双手，同时机器人可以实现一些查询、提醒功能，像一个私人助理一样陪他聊天，让他们的出行不再单调。当然了，这也是我们品牌希望体现的人文关怀。”李孟威解释道。

就整个行业来看，现在整个自然语言处理技术处于缓慢发展阶段。目前，市面上的语音交互机器人普遍停留在一问一答的阶段。机器没有记忆故而无法理解上下文，更不用谈处理复杂的业务逻辑。而齐悟的语音交互技术的核心竞争力则来自于对自然语言理解的突破。

“相比传统的一问一答机器人，我们对知识的组织和处理更加接近人类。我们的核心优势是运用革命性智能算法处理复杂的业务逻辑，赋予机器真正的上下文理解能力，提高百倍以上的开发效率。”李孟威说。简单来说，齐悟的语音交互技术更能完成人性化的理解、推理。

技术不成熟、门槛太高是目前人工智能的现状，但是依旧有不少人坚持在探索。科技巨头全局布局，各大创业公司从细分领域突破成为独角兽。李孟威综合指出：目前人工智能分为感知和认知两个层面。目前市面上的大多数 AI 公司还停留在感知层，而齐悟已经开始向认知层方向深挖了。

李孟威解释了感知层面与认知层面的明显区别：

“感知派与认知派的区别在于，感知派三、四个月做出来的东西，认知派可能只需要两、三周就做出来了。因为感知派是依靠数据，通过程序的设定来进行既有关键词的映射匹配。但认知层则是先让机器人有思维，理解人们所表达内容的意思，他就会自主学习，不断迭代。其实，人工智能是有个基点的，当机器人拥有了一定的思维时候，他学习能力比人类更强。”

至于齐悟是如何实现在认知层面深挖，李孟威举例说：“我说‘我很帅’，可能这个数据里面刚好有’我很帅’，就可以识别。但如果说‘我很英俊’，意思也是一样，但因为机器人的数据库没有这句话，它就不可以识别。但在认知层面，能把机器人的思维做得出来，他就可以理解。如你对机器人说你发热了，它即可理解你是发烧了，然后再问你体温多少。”

目前，依靠特有的技术优势，齐悟的语音交互技术已经广泛应用于娱乐、家居、医疗、教育等行业。其通过向合作伙伴提供技术解决方案的形式，已经与国内多家泛娱乐行业头部企业等建立战略合作关系。

据李孟威透露，齐悟的团队在自然语言处理领域拥有十余年的经验。以做智能游戏起家的他们，曾开发出全球首款语音控制的格斗游戏 – 声动战士，该游戏曾获得 App Store 在一百多个国家的官方推荐。

目前，齐悟专注于为泛娱乐领域的企业合作提供服务。“在保证用户的体验的同时，我们帮助企业打造惊艳且实用的互动产品。在未来，我们希望能够成为该领域内的领军企业。”