华为公布新一届董事会选举结果：梁华接替孙亚芳出任新董事长

3 月 23 日晚，华为 公布了新一届董事会选举结果，梁华接替孙亚芳出任新董事长，任正非女儿孟晚舟接替任正非担任副董事长。

这份华为的内部文件显示，华为投资控股有限公司工会于 2018 年 3 月 22 日至 23 日举行了第三届持股员工代表会会议，梁华担任董事长，郭平、徐直军、胡厚崑、孟晚舟担任副董事长，丁耘、余承东、汪涛担任常务董事，李建国、彭博、赵明被选为候补董事。

另外，华为董事会决定副董事长郭平、徐直军和胡厚崑担任公司轮值董事长。据了解，轮值董事长在当值期间是公司的最高领袖，领导公司董事会和常务董事会，轮值期为六个月。

值得关注的是，华为创始人、总裁任正非不再担任副董事长一职，这一职位由原华为 CFO、常务董事孟晚舟升任。孟晚舟是任正非的女儿，前者毕业于华中理工大学，于 1993 年加入华为，曾担任华为香港公司首席财务官、账务管理部总裁等职位。

梁华生于 1964 年，毕业于武汉汽车工业大学，获博士学位。他于 1995 年加入华为，曾担任华为供应链总裁、CFO、流程与 IT 管理部总裁、全球技术服务部总裁、首席供应官、审计委员会主任等职务。