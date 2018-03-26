百度发布智能视频音箱小度在家，售价 599 元 新闻

3 月 26 日，百度与 小鱼在家 召开联合发布会，正式对外发布小度在家智能视频音箱。

小度在家智能视频音箱采用方形设计，配有一块触摸屏，机身正前方采用网织面料，配有蓝、白、灰、红四种配色，内置 6 麦克风阵列，在屏幕上方还配备了一颗摄像头，主用于人脸识别和视频通话。它可以与用户自然对话，能为家庭提供多方视频通话、家庭信息共享、影音娱乐、天气预报、百科搜索、面部识别、儿童保护及智能家居等服务。

相比于智能音箱、电视、视频电话等竞争产品，小鱼在家方面表示小度在家主要有 3 大优势：相比于只有音频内容的智能音箱，小度在家多出了图像视频这一全新的内容，具体包括爱奇艺影视综艺、动画、短视频、新闻、菜谱等，可以将小度在家理解成一个小型的电视；但相对于传统的电视，小度在家又更加方便易携带；小度在家具有视频通话功能，但相对于传统的视频电话，小度在家拥有一个名叫“一呼即通”的功能，拨打方不需要等待被拨方点击接通按钮即可立即接通视频，小鱼在家方面认为该功能非常适合老人等游离于现在科技之外的人群使用。

值得一提的是，百度 CEO 李彦宏也出席了发布会，并表示智能音箱并不是一定要越来越像人，而是要越来越能服务人，所以给智能音箱加个屏幕是非常合适的。据了解，小度在家在技术上内置了百度 DuerOS，李彦宏表示机器想要更好的服务人就必须要有更好的人工智能服务。

在这里，百度方面还介绍了 DuerOS 的一些运营数据：目前的合作伙伴已达 160+，DuerOS 落地主控设备达 80+种，DuerOS 智能设备激活量已经达到 5000 万+，月活设备数也达 1000 万+，累计回答超过 24 亿个用户问题，平台开发者也已经超过万人。

价格方面，小度在家售价 599 元。