成都将对共享单车企业打分，低于 600 分退出市场 新闻

据 成都商报 报道，成都市交委会同市城管委、市公安局牵头制定了《成都市共享单车运营管理服务规范（试行）》和《成都市共享单车服务质量信誉考核办法（试行）》，即日起实施。

共享单车服务质量信誉考核等级将被分为优良、合格、基本合格和不合格等四个等级，分别用“AAA 级”、“AA 级”、“A 级”和“B 级”表示。将根据企业自评、政府评价、社会评价、加分项目等类别作为考核标准，以 1000 分为基准分值，额外的加分分值为 100 分。

根据新规，周期内综合得分在 850 分以上的共享单车服务，将获 AAA 级评定，700 到 849 分为 AA 级，600 到 699 分为 A 级，600 分以下或未按要求执行政府及行业主管部门要求的，将获 B 级评定。

考核周期为每年一次，由考核委统一组织，考核结果作为奖惩运营企业的重要依据。

AAA 级：增加车辆投放配额，并给予表彰；

AA 级：不新增投放配额；

A 级：减少投放配额，行业主管部门对企业约谈，督促其加强管理；

B 级：责令其退出成都市行政区域营运，并纳入企业信用信息共享平台。

共享单车虽然是一种绿色环保的出行方式，但过多投放也带来一系列交通问题。中国交通运输部副部长刘小明曾在今年 2 月表示，目前国内有 77 家共享单车企业，已经投入 2300 万辆单车，其中有 20 余家倒闭或停运 ，曾产生退押金难的问题。刘小明当时还特别对成都在治理共享单车的乱停放问题上给予表扬。刘小明表示，目前成都共有 7 家企业投放 130 万辆车，用户骑行次数超过 310 万人次。