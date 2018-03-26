亿航回应破产谣言：去年已获得一笔新融资，财务状况良好

近日，有媒体报道了亿航美国分公司已于去年底在加州申请破产的消息，此后， 亿航发布声明 表示美国分公司的“破产”属于正常公司的业务需要和架构调整，而这样做是为了将美国市场销售和服务等职能收回国内总部统一管理。

不过，该声明并没有解答人们对亿航这家明星公司的诸多疑问，为此，动点科技采访了亿航相关发言人。

亿航方面表示无人机行业虽然经历过一次资本寒冬，但亿航已经已经平稳度过，而且早在 2017 年初便已经获得过一笔融资 ，因此，市面上关于亿航一共只获得过两轮融资（分别是 2014 年 12 月宣布的 GGV 纪源资本领投的 1000 万美元 A 轮融资，以及 2015 年 8 月宣布的由金浦投资领投的 4200 万美元 B 轮融资）的流言便不攻自破了。

同时，亿航方面还强调， 通过无人机编队以及政府项目等，亿航目前的财务状况非常好。

而对于人们异常关心的 亿航 184 载人自动驾驶无人机 ，亿航表示该项目依然在运营，但强调因为技术以及政策等方面的原因，其最终的商业化落地，并不能给出一个具体的时间表，但会定期对外公布最新进展。具体如下：

动点科技：亿航目前的员工数大概是什么样的？

亿航： 现在我们的人员规模大概控制在 200 人左右。

动点科技： 亿航“放弃”消费级无人机市场了吗？

亿航： 其实我们并没有放弃消费级无人机市场，就像在之前的声明中说的那样，迄今亿航 GHOSTDRONE 2.0 智能无人机仍在美国 Best Buy、沃尔玛等零售渠道正常销售。而且市场、客服也都还有保留。

另外，我们也没有放弃针对 C 端市场的研发。

动点科技： 亿航关闭美国分公司也与 2B 转型有关 ？

亿航： 我们之所以关闭海外公司，原因就是 2B 业务和 2C 业务的模式不一样，2C 需要大量的人面对消费者、去铺渠道，而 2B 我们则将销售、服务等部门收回到了公司总部，以便于统一的管理协调，毕竟我们的研发、生产、技术都在国内。收回来之后，各个部门之间的沟通协调就更加顺畅了。

不过，这并不代表我们的海外业务不做了。

动点科技： 亿航转型之后的一个重要业务就是亿航 184 载人无人机，2016 年，亿航与美国纳斯达克上市生物科技公司联合治疗公司（UTHR）签署 1000 台的采购协议，以用于供移植用人造器官紧急运输，然而，自此之后，我们却几乎再也没有听见这项合作的新的进展了，难道这个项目黄了？

亿航： 我们当时发布这个信息时，就已经非常明确地说了这是一个长达 15 年的联合开发和采购的协议。

大家对于亿航 184 的期望值很高，这个我们也能理解，但像亿航 184 以及后面空客、Uber 都在做的自动驾驶载人飞行器，这些都不是一两年内能够让大众坐上去满天飞的。它需要一个漫长的时间来落地：

首先是要解决技术上的问题，亿航如今已经完成了上千次的试飞（试飞的标准是每次飞行至少要达到 3 分钟），并可以进行载人飞行，可以说是已经完成了第一阶段的目标。而且值得一提的是，我们已经载过 40 多人试飞了，而且这些人都是公司高管、投资人、政府部门领导等，我们有信心让这么高级别的人试飞，这说明我们至少在内部测试过程中已经可以确保载人飞行的安全性了。当然，对于未来的商业化运营，安全性一定还需要进一步提升，安全是一个没有止境的事情。

其次，目前来看政策是一个需要时间去解决的难题，因为国家对于无人机尤其是自动驾驶无人机的空域使用规则、适航如何认证等整套体系都还在制定过程中。

在产品认证这一块我们也取得了很好的成绩，目前，我们已经通过了 ISO 质量管理体系认证，同时，我们也已经通过更高标准更严格要求的、空客波音都会拿的 AS9100 航空航天行业质量管理体系认证。

另外，我们目前已经拿到了国家民航局的限于飞行测试的适航证，接下来，我们将努力拿到全面的适航证。有了适航证，我们之前规划的一些商用场景才能进行落地。

动点科技： 2017 年初，亿航 184 要在迪拜率先运营空中“无人的士”服务的新闻铺天盖地。然而，2017 年 9 月消息，迪拜进行了一场载客无人机飞行测试，但主角却不是 亿航 184，而是德国产无人机 Volocopter。人们因此怀疑迪拜放弃了亿航 184？是这样吗？

亿航： 早在 2017 年 2 月，亿航 184 自动驾驶载人飞行器便已经率先在迪拜民用航空管理局（Dubai Civil Aviation Authority，DCAA）指定的飞行场地，分别针对迪拜沙漠环境和海滨环境完成了多项适应性航空飞行测试。

当迪拜引进第二家载人飞行器企业 Volocopter 时，有媒体怀疑迪拜是不是放弃亿航了，但真相并非如此：我们与迪拜签订合作意向时，就达成了一个共识，我们并不是排他性的合作，我们可以跟其他政府合作，而迪拜也可以选择跟其他载人飞行器企业合作，而且我们也非常欢迎同类企业的加入，因为只有这样，这个行业才能逐渐做大。

如今，我们正在积极与各方合作，开展下一步运行所需的各项纵深和具体工作，包括飞行器本身各种深入具体测试，适航标准制定，运行体系规划，监控调度系统开发等。

我们非常理解大家对亿航 184 的期待，大家看到一款产品，都会将其看成一件成熟的产品，对其寄予非常高的期望值，但对于像亿航 184 这样的前沿产品，希望大家给他时间，让它一步一步地走向成熟。

总的来说，关于亿航 184 的商业化落地，还需企业、政府等各方合作伙伴的共同推动，我们会定期向外界公开进展。

动点科技： 既然亿航 184 的商业化运营还有很长的路要走，那我们当前如何养活自己？

亿航： 其实我们目前的资金状况非常良好。

第一：2017 年初，我们其实是有过一笔新的融资的，只是我们并没有对外公布。

第二：在自我造血方面，亿航白鹭无人机编队表演已经商业化运营了，而且营收状况非常好。

我们将“无人机编队”其定义为空域造景媒体，目前有很多广告主或大型活动的主办方会找到我们，我们已经有些应接不暇了，而且，因为需求强烈，所以我们对外的报价也是非常可观的，营收状况比较好。

而且为了避免观众出现审美疲劳，实现可持续运营的效果，我们每次飞的图案都不一样，在技术上我们也有了很大的技术突破，以前，我们的无人机是平铺在空中的，但现在，我们的无人机已经可以在空中组成 3D 立体的图案，拥有更多的创意空间。

第三：还有一些政府项目也是我们的进项。在做无人机之前亿航就做过北京奥运会、上海世博会的指挥调度系统。目前我们正在跟韶关政府合作，做一些智慧城市的应用，

比如，我们在无人机指挥调度中心的技术基础上，已经为某地方政府设计建设一座智慧城市无人机智能监控和指挥调度中心，可发挥无人机在实时监控、指挥和调度、采集数据集中云端记录和调用等方面的应用，帮助把该市打造和建设成智能无人机系统应用的先进典范城市。