印象笔记：当代青年如何在碎片时代下攫取知识与管理知识

信息大爆炸的时代，无论时间还是信息，碎片化的趋势无可避免且愈演愈烈。当代青年在知识获取与知识管理的心态，也在瞬息万变的宏观环境发生变化。近日， 印象笔记 邀请编剧史航、脱口秀译者谷大白话、WABC 创始人苗世明、牛奶咖啡主唱 Kiki 富妍、第 1 整理术周一妍、腾讯研究院助理院长程明霞，从用户的深度研究洞察出发，探讨在信息高度碎片化、信息获取方式多元化的当下，知识的内涵及知识管理意义的新变化。

印象笔记 CEO 唐毅认为，信息的碎片化和获取方式多元化，加剧了现代人的不安全感。要消除信息“留不住”的焦虑，只有主动留存、记录高价值的碎片信息，使之沉淀才能真正融会贯通。印象笔记通过对典型用户的调研，发现新一代青年对于知识的理解已经产生了变化。当代青年对知识的诉求已趋向于“有识、有趣、有变”。他们认为知识是服务于当下的，应以个体意义及感受为标准，通过涉猎不同的知识，更好地了解自我、认知世界、与他人相处。

唐毅进一步解释，如果以游戏类比，知识管理对于人的意义已经从攒装备来搏杀奋进的“绝地求生”，变成了取悦自我、具有无限可能的“我的世界”。作为一家有温度的科技公司，印象笔记不仅仅帮助用户高效、无负担地进行高价值信息留存和管理，更希望人们在记录中了解、完善真正的自我，投入真正热爱的事情。

集编剧、策划、网络红人于一身的史航现场分享了自己从小到大的摘抄史，他展示了自己收藏多年的各种笔记本及分类整理标签。针对当下的信息获取环境，史航分析了朋友圈的“记忆链”，提出“碎片无需焦虑，这是知识存在的应有状态”，“记忆组成我，印象组成世界。笔记是捷径，锁定世界，也就留住自己”。他的话引发了现场观众的广泛共鸣。

涉猎百家的脱口秀译者谷大白话的知识管理以快速反应、巧妙关联见长。近十年的使用中，印象笔记早已成为他记录信息与灵感的“第二大脑”。2009 年国内社交媒体刚刚兴起，刚开始有碎片化信息这一概念，他就开始使用印象笔记，“任何迸发的灵感，都立刻用印象笔记记下来，后续再打磨成优质段子；上下班路上，用印象笔记来翻译视频；有趣的文字、图片、网页，在印象笔记上汇集成巨型资料库，时刻为创作提供灵感”。

对于大部分人来说，知识管理也许意味着谈资，社交工具，或是升职利器……但在创作者手中，它更是私属的灵感源泉。牛奶咖啡组合主唱 Kiki 富妍的分享正印证了这一点，她把转瞬的灵感记录下来，不断润色成长，最终培育成一个有生命力的作品。她 2017 年底发行的新歌《白夜行》就来自几年来对在印象笔记中不断录制的灵感小样进行的回顾和整理。同样是印象笔记忠实粉丝的周一妍和程明霞，分别从最常见的家居收纳和工作学习的角度分享了自己的知识管理心得。虽然她们在各自的领域中记录着生活的不同切面，但相同的是，他们都在通过记录充实内心、丰富灵魂。

现场，除背景多元的知识管理达人的精彩分享，印象笔记同时展示了精选的用户笔记，包括动画大师新海诚、建筑师拉塞尔·柯蒂斯如何使用印象笔记。现场更有 13 幅画作，来自 WABC 无障碍艺途的“特殊艺术家的故事”。大胆的用色、别致的构思、天马行空的想象，都传达出这些精神障碍人群所不为人了解与关注的绚烂的精神世界。这些画作正是他们心中想要留住的瞬间。为了助力这些“小艺术家”的艺术教育，唐毅现场宣布，即日起到 6 月 1 日，用户通过微信渠道每购买一个印象笔记高级账户，印象笔记即向 WABC 捐赠 10 元，购买者也可选择一副自己喜欢的 WABC 小艺术家电子版高清画作为收藏。苗世明表示，已与印象笔记建立“时间轴计划”，用户可以在 List.yinxiang.com 上持续了解 WABC 艺术家的成长，与他们一起记住美好的故事和作品。