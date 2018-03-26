谷歌 CEO：期待中国在 AI 领域起重要作用 增加在华员工 新闻

据外媒报道， 谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊 (Sundar Pichai) 日前在中国发展高层论坛上表示，期待中国在人工智能 ( AI ) 领域发展重要作用。即便谷歌的一些服务无法在中国使用，但是谷歌仍在不断扩大在华员工数量。

皮查伊表示：“ AI 将重塑我们的未来，而中国已经在这一过程中发展重要作用。当我们携手合作时，我们就能以更快地速度找到好创意。”

他说： “人工智能方面，我们希望与世界顶尖人才一起工作，这就是为什么我们去年在北京开设人工智能研究中心的原因，”、“我们已经在中国建立了一支小型研究团队，并期待扩大它的规模。”对此，皮查伊解释道：“开放性促使我们能够扩大人工智能的影响力，没有一家公司能够一人独大。”

谷歌已经投资了几家中国创业公司，并与腾讯控股公司结成了专利联盟，而且还在中国推广其 TensorFlow AI 工具。谷歌近期还在北京开设了一家专注于 AI 的研究实验室。

为了凸显中国不断增长的实力，皮查伊还拿播客服务 Cast Box 为例，证明中国应用正在国际市场走俏。

谷歌实验室隶属于云服务部门。谷歌已经暗示，如果政策允许，会考虑借云服务进军中国内地市场。