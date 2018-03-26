李彦宏：很多情况下中国用户愿意用隐私交换便捷性

中国互联网巨头百度公司董事长兼 CEO 李彦宏在今天的中国高层发展论坛上发表了以“中国经济的新动能”为主题的演讲。

有关隐私和数据安全的问题，李彦宏表示，中国在加强法律法规的建设，百度在当下会更加注重隐私问题，他同时还表示，“我想中国人更加开放，对隐私问题没有那么敏感，如果他们愿意用隐私交换便捷性，很多情况下他们是愿意的，那我们就可以用数据做一些事情。”

李彦宏认为，目前“网上能搜到的数据只占数据总量的 20%，还有 80% 在企业手中，如果能把更多数据放在一起，实现的能力就会指数级上升”，“我们也非常重视隐私问题，以及数据的保护问题，用户信息安全保障是所有互联网公司的生命线，我们有责任保护用户信息安全不被侵犯。”

社交网络巨人 Facebook 正陷入用户数据泄漏事件并引起社会关注，还有用户发起了“#DeleteFacebook”（卸载 Facebook）的活动，这一活动甚至得到 WhatsApp 联合创始人 Brian Acton 的支持。Facebook 曾在 2014 年以 190 亿美元的价格收购了 WhatsApp。

苹果也在不久前被曝有 客服泄漏用户数据 ，并以此对用户进行敲诈，苹果发布声明称呼，非常尊重顾客赋予的信任，将保护个人隐私和信息安全托付给 Apple。苹果将与顾客一起对该事件进行调查，并确保 Apple 员工和承包商团队遵守苹果在顾客联络方面设定的严格标准。