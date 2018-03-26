人人影视字幕组宣布接受数字货币捐款，减轻带宽和开发压力

人人影视不久前通过官方微博宣布 尝试接受数字货币捐款 ，从而减轻客户端的带宽压力和开发支出压力，并在 官网 附上了接受捐款的比特币、以太坊和比特币钱包的地址。人人影视还在今天分享了一条有关数字货币的科普文章。

人人影视表示，客户端用户量每天“以惊人的速度”增长，导致缓存分流服务器的硬件和带宽严重跟不上，“目前资金非常短缺，由于安全原因我们一直不接收捐款赞助”，“随着数字货币的流行，为我们的捐款赞助打开了一个安全的通道”。

实际上，人人影视还有来自广告的收入，有用户通过社交平台反映，自己在观看美剧时会看到一段比较影响体验的广告，通常这种广告的内容截取自美剧片段，字幕则是针对目标产品的宣传。人人影视也曾表示，网站所有开销和花费均来自广告收入。

人人影视 最初为 2003 年成立的“YYeTs 字幕组”，2007 年更名为“人人影视”，是中国国内成立最早、影响力最大的字幕组之一。人人影视对外宣称是一家非商业性组织，该字幕组曾在 2014 年 一度关闭 ，2016 年更名为“人人美剧”重新上线，2016 年 12 月，人人影视字幕组宣布退出“人人美剧”，与“人人视频”已无任何关系。人人影视曾在 2017 年 8 月通过微博自曝 出现资金问题 ，研发客户端导致储备资金被挥霍一空，希望用户点击链接下载注册一款游戏，帮助他们获得推广费用，目前这一链接也已经被指向新的捐款页面。通过官网可以看出，人人影视不仅制作了 iOS 和 Android 客户端，他们还提供了面向 Windows 和 macOS 用户的版本，Android TV 和 UWP 版本也显示为“研发中”。