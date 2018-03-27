曾被称为“网页制作界的 Photoshop”，Adobe Muse 宣告死亡 作者专栏

Adobe 宣布其入门级网页制作工具 Adobe Muse 停止开发 ，最后一个版本更新在 26 日推出，并且将会在 2019 年 5 月 20 日停止技术支持。

此后，用户依然可以打开自己电脑上的 Muse 以新建或维护网页制作工程，同时托管在自己购买的虚拟主机上面的成品网站也不会有影响。

但是 Muse 将不会支持未来日新月异的网络技术新标准，同时也可能不兼容后续的 Mac 或 Windows 操作系统更新。另外，如果使用了 Adobe 官方的一站式托管服务 Business Catalyst，用户就必须进行一次迁移才能保证后续的正常显示。

至于开发者基于 Muse 所发布的第三方插件是否能继续好好工作，就需要逐一询问开发者本人。

之前 Adobe 曾经非常慷慨的将已经过时的 Photoshop cs2 版本免费向个人用户提供授权。但不清楚终将停止支持的 Muse 是否会享受同等待遇。当前 Muse 还是收费的产品，在官方网页上可以看到 7 天免费试用的字眼。

Muse 是一种可以简单地制作响应式 HTML5 网页的离线工具，形象的说，就是“网页制作界的 Photoshop”，实际上也可以让你把 Photoshop 当中所绘制的网页模板，切成有完整功能的 HTML5 响应式网页。

相比 Adobe CC 系列中的老牌全功能网页制作工具 Dreamweaver，这个轻量级的网页制作产品，本来有可能成为像 Photoshop Elements 一样成功的差异化产品，以填补入门级网页制作的市场空白。

Muse 还提供另外一种能让初学者加速网页制作进程的做法，就是允许第三方开发者为其提供所谓“小工具”（Widgets）。这种插件化的做法，可以将某个功能模块例如 Facebook 评论、投票或甚至一些初级电商接口等打包，供用户嵌入网页作品中，以节省用户自行配置的流程。

但是 Adobe 宣布终止这一产品的决定并不让人意外。因为一款离线的网页开发工具，如今实在是一个非常奇怪的存在，和在线的网页版制作工具相比缺乏竞争力，最终使得 Muse 中途夭折。

现在的情况跟 8 年前 Adobe 决定开发 Muse 的时候有很大的区别。在那个时候 HTML5 还是一个正在进行中的网页标准，业界尚未形成一致意见，对这种新生事物需要有入门级工具来推动普及。

现在，Muse 当初针对的那一群希望接触新技术的初学者，已经被分流。有些人期待更简单和更傻瓜化的，搭积木一样且所见即所得的制作过程；另外一些用户则更注重将电脑版网页、手机网页和手机 App 统一体验，并且逐渐从网页制作切入用户体验（UX）专业。

对于更简单的构建个人网站的任务，已经有非常成熟的方案。这些服务通过浏览器，直接进行堆积木一样的操作，并且可以使用免费的托管空间，甚至是免费的二级域名，让用户只需要动动鼠标，就可以拥有自己的个人网页。

这种通过网站模板和小型的模块化插件构建个人网站的服务，业中翘楚是总部位于以色列的 Wix。公司在 2013 年上市时筹集了 1.27 亿美元， 现在继续得到分析师的追捧 。今年 2 月中旬，Wix 发布财报称去年第 4 季度的营收超出预期。

同类产品还包括 Weebly 和 Shopify，后者同样是上市公司，在纽交所上市。2017 年《财富》杂志的文章指出 ，Shopify 自首次公开募股以来，股价已经上升了 500%。

而对于那些从网页制作逐渐过渡到交互设计和用户体验的设计师们，现在也有更专业的工具。例如一款非常轻量化的，仅限于 Mac 平台的制作工具 Sketch 就是现在交互设计师们的首选。它可以使用非常方便和标准化的方法制作出产品原型图和高度拟真的界面效果图，并且不管是生成网页，还是输送到 App 的开发进程中都很方便。

上述工具和服务的出现，一定程度上 打破了在前十几年当中 Adobe 的产品对设计市场的垄断地位 。Adobe 后来也随之推出了上述两类产品的对标产品。

Adobe Portfolio 和 Adobe Spark Page 都是基于浏览器的快速创建网页的服务。前者可以为设计师构建个人画廊，并且同步到 Adobe 收购的设计师社区 Behance，后者则可以制作单页的网站，如新闻简报或 App 下载引导页。而 Adobe XD 是 Sketch 的直接替代品，它的相对竞争优势就是和其他 Adobe 产品之间的联系更紧密。

在 Muse 的各种功能甚至都被自家的其他产品替代的情况下，它已经成为了一个鸡肋产品，叫停也是在情理之中的。不过此前的多年开发也并非是毫无收获，就像之前 Google Wave 胎死腹中一样，在 Muse 身上曾经做过的各种尝试和创新，都会继续融入后续的新产品中，让它的灵魂得以延续。