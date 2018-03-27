e 伴：AI、大数据、互联网，真正的智慧养老长这样 | 创业 初创公司报道

人工智能

智能硬件

中国的老年人群体规模在逐渐变庞大，需要养老的人越来越多，我国的老龄化问题也越来越严重。据相关数据显示，截至 2017 年底，中国 60 岁及以上老年人口超过 2.41 亿，占总人口的 17.3%。预计到 2020 年，我国 60 岁及以上老年人口将达 2.55 亿左右，占总人口的 17.8% 左右。

在相关政策的鼓励下，养老市场也发展起来。养老院、护理院之类的养老机构开始涌现。有人认为，2018 年将成为“养老服务”元年。

“不要把老人当病人，而要把老人当女朋友一样照顾关心。不要对子女进行道德绑架，而是把子女当成需要帮助的对象。”智慧养老巡视解决方案提供商 e 伴的联合创始人万勇这样形象地向动点科技表达了他对智慧养老的看法。

虽然“智慧医疗”、“智慧城市”这些名词我们已经屡见不鲜，但是“智慧养老”该从何说起？

活力老人的服务市场一地鸡毛

目前，国内养老公司主要的服务对象是生活无法自理的老人。活力老人的服务市场大多被保健品、理财、旅游所占领，市场口碑一地鸡毛。空巢独居老人是活力老人中的特殊群体，他们生活尚可自理，但儿女不在身边。看似康健的他们其实很脆弱，一个摔跤对于他们来说都可能致命，孤独更是无时不刻在吞噬着他们。

另外，老人也是是诈骗分子的重点侵害对象。社会新闻已经报道过很多独居老人在家孤独逝去数日后才被外界发现的案例。为了减少此类遗憾，政府会定期派遣巡视员和志愿者对老人进行关心问候。

但是万勇认为，目前的养老巡视有很多痛点：“现在在养老巡视方面的传统方式是‘人盯人’，由专职的巡视员和兼职志愿者上门巡视，或定期给老人打电话。这个方式成本高，效率低，覆盖面窄。如现在北京的巡视标准是一个礼拜打个电话，一个月上次门。假如说一些老人有突发疾病或者意外事件，巡视员无法立马知晓。而且老人定期接电话也会有厌烦心理，有的老人把这个电话叫做‘催命电话’。”

AI+大数据+互联网，真正的智慧养老长这样

为了真正实现智慧养老，从 2009 年开始，e 伴团队踏上了 7 年的产品研发“长征”。在这期间，e 伴硬件经过大约四次迭代，软件经过无数次更新。最终的 e 伴产品加入了 AI、大数据、互联网等技术，以智能终端硬件 e 伴孝芯+微信 H5 的产品形态落地。

e 伴孝芯是一个佩戴在腰间的小设备，有点像是以前的 BP 机，其核心技术是人体行为识别。万勇解释说，e 伴孝芯可以 24 小时守候老人，通过 e 伴孝芯内置的传感器，老人的具体动作会被识别并上传到系统，系统会对这些动作数据进行二次分析，通过人工智能算法把动作数据还原成行为文字描述。

“比方说，系统检测到老人刚才坐了 10 秒钟，再站起来，又走了 150 步，然后又站了 2 秒钟，接下来又走了 20 步。通过 AI 对这些动作数据进行分析，系统会给出一个文字结论：老人刚刚出门了。巡视员和子女可以在手机端随时查看。假如老人的行为变化异常时，比如说老人晚上 9 点半出门，或者是一天都没有出门，或者是白天突然多次长时间的卧躺，系统则会自动提醒子女和机构。”

同时，e 伴孝芯也是“老人版的微信”。老人可以通过移动终端与子女（手机端）进行语音对话。

“人与人之间的沟通不缺工具，但可能缺乏理由。如果只是停留在道德说教的层面，不能实实在在帮子女找到跟爸妈沟通的理由。”万勇说。吃了吗？身体怎么样？除了这几句话，子女和父母好像无话可说。从小时候与父母无话不说到长大后与他们无话可说，一方面是因为年轻人忙，另一方面老人自己也很矛盾，他们希望得到关心却也害怕添麻烦而不会告诉子女自己的真实情况。有了由政府指导的养老巡视之后，一些子女就像“甩手掌柜”一样，对老人的关心更少。

“目前，子女通过我们的平台，和老人互动次数有几十万次。这方面数据在之前几乎为零。”万勇透露说，e 伴找回了老人最需要的东西——子女的关怀，也帮助压力山大的子女卸下了道德的包袱。

同时，巡视员的工作也可以更轻松方便、人性化、高效率。以前，巡视员必须到老人家里去看老人的情况如何，现在只用打开手机看看情况就知道老人们的状态。万勇举例说，假如巡视员的手机上有 300 个老人，系统显示有 290 个老人正常，10 个老人有异常，那巡视员可以先重点联系那 10 个异常老人。而且，巡视员与老人的沟通也可以更加精准，因为他们更了解老人的真实情况。

由于 e 伴智慧养老巡视是一件创新的事情，市面上尚未有同类商品的经验可复制，e 伴在推广上也吃过一些“闭门羹”，但万勇觉得很值得。

“我父亲是 e 伴产品的忠实用户。在产品的迭代过程中，他给了我很多启发。有一次我父亲提出 e 伴有很多不足，别人是不乐意用的。但最后他说了一句‘不过，用了 e 伴，你往家里打电话的次数增加了很多。’这让我觉得一定要坚持让更多独居老人和他们的子女感受到这种温暖。”

e 伴已经和北京的 400 多个社区建立合作关系，机构将 e 伴孝芯分发给老人，再为每个老人上交一天一元的服务费，e 伴已经服务了近万个空巢独居老人家庭。此外，据万勇透露，e 伴已经有过上千万融资，目前正在启动新一轮融资。