HTC 第四季度净亏损同比扩大 216%，美图手机累积出货量达 157 万 | 早 8 点档 新闻

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HTC 第四季度净亏损 3.37 亿美元，同比扩大 216%

HTC 公司昨天发布了 2017 财年第四季度财报。财报显示，HTC 第四季度营收为 157 亿元 (新台币，下同)(约合 5.40 亿美元)，较上年同期的 222 亿元下降 29%；税后净亏损为 98 亿元 (约合 3.37 亿美元)，较上年同期的净亏损 31 亿元扩大 216%。

该公司表示，第四季度业绩下滑主要是因为受到了“市场竞争、产品组合、定价”以及过剩库存价值减计等因素的负面影响。另外，该公司将其大部分 智能手机业务出售给了谷歌 ，但是这项交易直到 1 月底才完成，因此该交易带来的利润只能计入 2018 年第一季度。

Uber ：将来不会再出售其他地区业务

继将中国和 俄罗斯业务被出售 之后，Uber 昨日又宣布，将把 东南亚地区业务出售给新加坡竞争对手 Grab。频频售卖业务，此举被解读为 Uber 快不行了。

那么将来 Uber 是否还将采取同样的战略出售其他地区业务呢？对此，Uber CEO 达拉·科斯罗萨西昨天表示，至少在他的任期内，不会再有类似交易。

科斯罗萨西在致员工们的信件中称：“我们全球战略的潜在风险之一是：我们拥有太多的竞争对手，在太多领域面临着太多的竞争。而今天的这笔交易能让我们更加专注于核心市场。”

美图累积智能手机出货量达 157 万

3 月 26 日下午消息，美图公司发布 2017 年年度业绩。据财报披露，美图公司 2017 年总收益为人民币 45.275 亿元，同比增长 186.8%；年内亏损为人民币 1.9732 亿元，而 2016 年为人民币 62.609 亿元；经调整亏损净额为人民币 4600 万元，同比大幅下降 91.5%。

财报同时披露，互联网业务分部及智能硬件分部的收入分别是 7.874 亿元和 37.401 亿元，同比增长 652.2% 及 153.8%。

另外，美图还公布了截至 2017 年 12 月 31 日止年度，已售智能手机数量为 1,574,737 台，而截至 2016 年 12 月 31 日止年度则为 748,256 台。

华米：2017 年营收大涨 31.6%，出货 1810 万部设备

北京时间 3 月 26 日晚间消息， 华米 科技发布了截至 12 月 31 日的 2017 财年第四季度及全年财报。

第四季度，华米营收为人民币 7.526 亿元 (约合 1.157 亿美元)，同比增长 22.8%。归属于华米的净利润为人民币 7230 万元 (约合 1110 万美元)，与上年同期的人民币 4300 万元相比增长 68.2%。基于非美国通用会计准则，归属于华米的净利润为人民币 8650 万元 (约合 1330 万美元)，与上年同期的人民币 5740 万元相比增长 50.8%。

整体设备 (智能可穿戴设备) 出货量为 650 万部，而上年同期为 600 万部。截至 2017 年 12 月 31 日，移动 App 月活跃用户数量 (MAU) 为 1100 万，而截至 2016 年 12 月 31 日为 850 万。

整个 2017 财年，华米营收为人民币 20.489 亿元 (约合 3.149 亿美元)，同比增长 31.6%。归属于华米的净利润为人民币 1.677 亿元 (约合 2580 万美元)，与 2016 财年的人民币 2390 万元相比增长 600.3%。基于非美国通用会计准则，归属于华米的调整后的净利润为人民币 2.305 亿元 (约合 3540 万美元)，与 2016 财年的人民币 8170 万元相比增长 182.2%。

2017 年，整体设备出货量为 1810 万部，而 2016 财年为 1780 万部。

联想 Moto 总裁辞职，称是为了陪伴家人

3 月 27 日消息 据外媒 phonearena 报道，摩托罗拉今天宣布，Aymar de Lencquesaing 已辞去联想控股公司总裁职务。塞尔吉奥·布尼亚克（Sergio Buniac）将接管 de Lencquesaing 的工作。

BayStreet Research 的分析师在 11 月份估计，从 8 月到 10 月的推出，全美前四大无线运营商只售出 145,000 台 Moto Z2 Force 手机。考虑到摩托罗拉向该设备投入了 2 亿美元的广告活动，2017 年旗舰的销量并没有给 Moto 带来太多效益。因此，有观点认为 Aymar de Lencquesaing 的辞职或与摩托罗拉的颓势有关。

不过，摩托罗拉方面的声明表示，Aymar de Lencquesaing 主要是想用更多的时间陪伴他的家人。