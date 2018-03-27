华为发布 P20 系列：刘海全面屏、AI 徕卡三摄 新闻

华为 今天在法国巴黎举办了 P20 系列手机新品发布会，这次发布会的主角是 P20 和 P20 Pro。华为 P20 拥有一块 5.8 英寸刘海屏，刘海面积比苹果 iPhone X 小了不少。

徕卡摄像头依然是华为旗舰机的一大亮点，华为 P20 Pro 将搭载三颗徕卡摄像头，其中一颗为 4000 万像素，第二颗 800 万像素，并支持 5 倍混合变焦，还有一颗为 2000 万像素黑白摄像头。

全新的“AI 镜头”，拥有 f/1.6，f/1.8 光圈，进光量更多，使得暗光下的拍摄也能达到很好的效果。前置摄像头 2400 万像素，将支持 3D 面部增强和塑形。

配置上， 华为 P20 拥有一块 3400mAh 电池，防护级别 IP53，P20 Pro 的电池容量为是 4000mAh，防水级别 IP67。华为 P20 搭载了海思麒麟 970 处理器，独立 NPU，将流畅度将提升 50%，性能增强 60%，支持超级快充，30 分钟可充满 58%。

华为还为 P20 和 P20 Pro 带来“HiAI”生态系统，增强人工智能处理效率，用 Prisma 处理照片的速度将比 iPhone X 还要快。华为在发布会上公布的是 P20 的国际版本，国际版系统将内置 Google Play，搭载的人工智能语音助理也是 Google Assistant，华为还特别为这款手机推出 AI 噪声消除能力，大风环境下也能清晰传递声音。

价格上，华为 P20 售价 649 欧元（约 5054 元人民币），4GB 内存、128GB 存储，将在 3 月 27 日发售；

华为 P20 Pro 定价 899 欧元（约 6999 元人民币），6GB 内存、128GB 存储，将在 4 月 6 日发售。

除了 P20 系列的两款手机外，华为这次还公布了保时捷设计 Mate RS，这部手机拥有屏下指纹识别能力，支持双指纹识别。Mate RS 将提供 6GB+256GB 和 6GB+512GB 两种规格，售价分别为 1695 欧元（约 12917 元人民币）和 2095 欧元（约 16311 元人民币），将在 4 月 12 日开始发售。

余承东在发布会上表示，华为手机全球出货量在 2017 年达到 1.53 亿台，全球排名前三，这一年里，华为投入了 10.4 亿欧元用于研发。