联想 S5 手机体验：全面屏、双摄、区块链，“概念高潮”之后是什么

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产品雷同、创新难，这是目前手机行业面临的最大难题。有了全面屏、双摄、区块链加持的联想 S5 会不一样吗？

近日，联想召开发布会发布了 联想 S5 手机 ，这款手机紧紧跟随了当今智能手机的发展趋势，几乎汇聚了所有流行概念，比如全面屏、双摄等，且售价只要 999 元起。不过，真正让联想 S5 备受关注的，是因为这款手机引入了一个新的流行概念——区块链，据了解，这也是联想首款区块链手机。

那么，主打性价比的联想 S5 体验究竟如何呢？我们一起来看。

外观

现在如果哪家手机厂商说自己不做全面屏手机，那他自己都可能不太好意思。是的，联想 S5 也必须是全面屏手机。不过，它并非正面全是屏幕。iPhone X 是目前最接近理想状态的全面屏手机之一，但其依然有着一个齐刘海；稍差一点的就是以三星 S8、S9 为代表的缩短了屏幕边框的全面屏手机；而其他的则是几乎只是取消了实体按键，将屏幕尺寸改为 18:9，手机边框并没有明显变化，联想 S5 就属于这第三类全面屏手机。

在背部，联想 S5 做得相当简洁，仅仅只有一个后置指纹识别按钮，一个双色温闪光灯，以及一个略微凸起的双摄。联想将整个背部的颜色都设为红色，但摄像头却是黑色，这使得双摄在视觉效果方面显得非常令人瞩目。

其他细节方面，此前人们一直很关注“白带”问题，虽然个人认为手机背部的“白带”并不影响美观，但奈何人们都死抓着“白带”问题而不放！而在这方面，联想 S5 将“白带”染成了红色，并将其从“一”字形弯曲成了“U”字形，隐藏到了手机的底部与顶部。

这里值得一提的是手感，联想 S5 机身是一整块铝合金板材，在经过了喷砂、打磨处理，即不留指纹，而且还保留了光滑的触感，磨砂与光滑居然能够同时同存，着实令人吃惊。再加上仅 155 克的重量，以及圆弧形的边框设计，联想 S5 的握持感还是令人满意的。

性能

性能方面，联想 S5 采用了骁龙 625 处理器。据了解，骁龙 625 虽然隶属于骁龙 600 系列，但是骁龙 625 使用了最新一代的 14nm 工艺制程，也就是处于和骁龙 820 一样的工艺节点并且同样支持 Quick Charge 3.0 快充技术。

人们使用手机，第一关注点应该是手机的流畅度，而这也是联想 S5 的一个主打功能。在发布会之前，联想便多次宣传其具有“iOS 般的流畅”，这次笔者拿到的是 4GB+64GB 的高配版联想 S5。体验之后深有同感。正常打开并使用各种 APP 时，联想 S5 没有让人失望，并没有出现卡顿延迟的现象，比如玩《王者荣耀》这样的游戏，它的表现也令人满意。

除了流畅度，相信你也非常关心智能手机的拍照功能，在这一方面，联想 S5 算是花了大功夫。

前置镜头方面，联想 S5 拒绝了大多数智能手机所采用的 800 万像素摄像头设计，而是将其升级到了 1600 万像素，还自带美白与磨皮功能，相信妹子会喜欢。

而后置摄像头则是联想 S5 的重点，联想 S5 采用了如今谁都不好意思不用的后置双摄设计，与很多同类产品一样，联想 S5 采用了彩色+黑白双摄设计，但亮点在于，这款手机两个后置镜头的像素均达到了 1300 万，与之形成对比的则是，其他很多双摄手机的副摄像头只有 800 万像素。

对于摄影爱好者而言，双摄主要有两个非常令人兴奋的功能，一个是背景虚化，另一个则是夜景增强。而在这两方面，联想 S5 的表现也令人满意。

从夜间拍摄的样张来看，联想 S5 虽然暗处依然有很多噪点，但这是很多智能手机所不可避免的，而且对焦也不十分准确。笔者认为，作为一款千元机，联想 S5 的夜景效果的确要好于大部分单摄像头手机。

另外，联想 S5 摄像头方面还有一个功能，那就是“零延时拍照”。对此，笔者也尝试了一下，专门使用了需要较长时间进行照片处理的“人像”模式，一按快门键即快速移动手机，最后发现照片并没有任何拖影。可见，联想在摄像头方面的确是做了很多功夫的。

另外，大家一定非常关心手机的续航。联想 S5 采用了 3000 毫安时电池，这样的电池容量在如今的智能手机领域算是一个比较普遍的配置，可以正常使用一天。

笔者从下午 5 点 40 分 48% 的电量开始，拿联想 S5 手机登陆并正常使用微信，玩了 20 分钟左右的王者荣耀，并拍了 20 来张照片，到晚上 11 点，还剩 10% 的电。如此算来，联想 S5 充满电，可正常使用 16 个小时。不过值得一提的是，我在体验时只是链接了 Wi-Fi，并没有安装 SIM 卡，所以，实际使用时，续航应该少于 16 个小时，但正常使用一天基本上是够了。

另外，联想 S5 还支持 Quick Charge 3.0 快充技术，从 11 点 40 到 1 点，仅 1.3 个小时，联想 S5 的电量便从 10% 快速充到了 94%。

人脸识别

联想 S5 除了拥有相对普及的指纹识别功能以外，还拥有流行的人脸识别功能。笔者也体验了联想 S5 的人脸识别功能，其识别速度非常快，基本上可以做到瞬间识别并解锁手机。

区块链

联想在发布会中曾简单地说过，联想 S5 的安全空间——“Z 空间”将从底层支持区块链技术。相信很多人也跟动点科技一样，特别关心联想 S5 的区块链应用。然而，我们只能说，对不起，现在还体验不了。因为这些功能只有在今年 7 月份，随着 ZUI 4.0 上线更新。

虽然暂时无法体验到联想 S5 的区块链技术，但考虑到搭载双摄的联想 S5 售价仅需 999 元起，且运行流畅，因此，联想 S5 依然是一款值得入手的千元机。