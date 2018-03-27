小米 MIX2S 发布：这就是首款骁龙 845 国产手机，你觉得 OK ? 新闻

和我们昨天的预测帖“八九不离十”：作为小米 MIX2 是升级版，此次 MIX2S 在正面屏幕上没有发生太大变化，而是在处理器以及拍照方面进行了升级，搭配上骁龙 845 处理器以及 1200 万后置双摄，并加入了人脸识别和无线识别的功能。这也和米粉们最期待加入功能的投票不谋而合：

先来说说大家最关心的跑分——根据现场公布的 DxoMark 评分上，小米 MIX 2S 的评分为 101 分，与 iPhone X 并列。骁龙 845 无疑是此次小米 MIX2S 得此高分的最大“功臣”。小米 MIX2S 是首款采用骁龙 845 处理器的国产手机，根据高通的说法，骁龙 845 处理器相比骁龙 835 性能方面提升 10%，功耗方面降低了 15%。骁龙 845 和骁龙 835 一样，同样是 10 纳米工艺，同样是八核心处理器。骁龙 845 的四个大核为 Cortex A75，小核为 Cortex A55，最大主频 2.8GHZ。综合来说，这四个大核+四个小核相比上一代的四大核四小核性能提升 35%，电池寿命也提升 3%。

而在屏幕方面，主打全面屏设计的小米 MIX2S 在正面并没有带来太大改变，边框稍微修窄了一些，但是直观看上去并看不出来。而中框和背面上由原先的一体化玻璃陶瓷机身相分离，变为了金属中框与陶瓷后背。新加入的后置双摄也由常规手机的横向排列变为了与 iPhone X 极为相似的纵向排列。颜色上则有黑色和白色两种。

拍照方面，此次小米 MIX2S 升级了双摄，双 1200 万像素变焦双摄，主摄像头使用索尼 IMX363 旗舰传感器，像素大小 1.4μm，支持 Dual PD 全像素双核对焦以及 AI 美颜、AI 背景虚化等功能。前置则为 500 万像素单摄相机，同样支持人像虚化以及 AI 人像美颜。

体验上，小米 MIX 2S 的语音助理换成了小爱同学，并且支持息屏唤醒的功能。

其他方面，小米 MIX 2S 内存最大为 8GB 内存+256GB 闪存，安兔兔综合跑分超过 27 万分；继续支持 6 模 43 频；支持 12 类公交卡开卡，覆盖 60 座城市公交出行;Qi 高效无线充电支持 7.5W 无线快速充电。一同推出的小米无线充电器售价仅 99 元，可为 iPhone X 等设备充电，尊享版随手机附赠。

值得一提的是，雷军现场多次演示与 iPhone X 的对比视频，称包括对焦速度、噪点、抓拍、游戏性能、功耗、智能语音助手、无线充电等方面要完爆 iPhone X。

最重要的售价方面，小米 MIX 2S 6GB+64GB 版本售价 3299 元，6GB+128GB 版本售价 3599 元。8G+256G 全陶瓷尊享版（赠送无线充电器）3999 元。今晚 18：00 官网 接受预定！更多的真机图片我们将在这里随时更新，前方记者现正在体验区排队中，欢迎不定时刷新收货惊喜：