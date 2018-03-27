腾讯云在美国新增两个数据中心 新闻

中国互联网巨头腾讯旗下云服务平台“腾讯云”在美国东部弗吉尼亚区域和西部的硅谷区域 新增了两个数据中心 。这两个数据中心将被用于计算、存储、网络、数据库、安全以及大数据、人工智能等全系列云计算产品。

这是腾讯云在去年开放硅谷首个数据中心之后，再次扩大位于美国的基础设施覆盖范围，并实现全美东西海岸两地三中心布局。

腾讯表示，这次新增的腾讯云硅谷数据中心将配备高性能计算机基础设施，能够为高运算负荷 AI 提供强大的计算环境。弗吉尼亚的数据中心具有的地理优势能够汇集北美丰富密集的网络接入和互联资源，让用户快速连通全球业务，并大幅降低成本。

腾讯推出的手机游戏《绝地求生：刺激战场》海外版《PUBG MOBILE》基于腾讯云全球骨干节点、全球互联互通、全球应用加速能力及分布式 DDoS 服务，带来优质的游戏体验。腾讯表示，《PUBG MOBILE》已经拿下包括美国在内的全球超过 100 个国家和地区的下载榜榜首。目前，腾讯云在全球范围内 22 个地理区域运营着 41 个可用区。

腾讯云 是腾讯旗下面向企业和个人的公有云平台，提供云服务器、云数据库、云存储和 CDN 等基础云计算服务，最初在 2013 年宣布开放。腾讯表示，中国的共享单车服务“摩拜单车”在北美地区的业务由腾讯云支持。Evernote 的中国版 “印象笔记” 也已将服务迁移至腾讯云。

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