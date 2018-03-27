映客在港交所提交招股书，但业务数据并不理想

3 月 27 日消息 ，直播平台映客于向港交所提交了首版 IPO 招股书，但并未列出计划募集金额。

根据招股书披露，2015 年—2017 年映客的营收收益分别为 2870 万元，43.35 亿元与 39.41 亿元，运营利润分别 190 万元、4.93 亿元、8.71 亿元，年内亏损分别为 4941 万元、14.67 亿元、2.39 亿元。经调整纯利分别为 146 万、5.68 亿、7.91 亿元。

映客 2017 年的直播月活数从第一季度的 2212.4 万人次上升到四季度的 2518.4 万人次，小于 2016 年四季度的 3000.6 万人次。平均每月付费用户数量为 65 万人，少于 2016 年第三季度的 256.6 万人次。

唯一值得欣喜的是在用户充值方面，招股书披露映客已由 2016 年的峰值 1.86 亿元（三季度）飙升到 2017 年第四季度的 6.73 亿元，目前平均每月付费用户充值金额为 673 元。

据了解，映客成立于 2015 年，2015 年 7 月获得 A8 音乐 500 万元天使轮融资；2015 年 11 月，获得赛富基金领投，金沙江创投、紫辉创跟投的数千万元 A 轮融资；2016 年 1 月，获得昆仑万维领投的 8000 万元 A+轮融资。

去年 4 月份，上市公司宣亚国际突然停牌，宣布有重大资产重组，9 月份宣亚国际公布重组方案，拟以支付现金的方式收购映客，但根据披露的细节显示，收购的现金主要来自宣亚国际股东借款，而且这笔借款有 70% 来自映客的创始团队，因此，这种操作曾被业内解读为映客的“借壳上市”。因此，这项备受争议的并购案最终还是被迫终止。

随着“借壳上市”的失败，映客很快便有了 赴港上市的计划 ，有媒体将该举称为映客的最后一搏。