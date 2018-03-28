刚完成数千万美元融资，海风教育就带着两款新品对你开始“软硬”兼施了

在红海一片的在线教育市场，K12 因其刚需强劲，成为了大家互相争抢的一块蛋糕。而面临这样一个局面，各家都在酝酿大招，比如人工智能、大数据、智能硬件，K12 在线教育平台海风教育也不例外。

3 月 28 日，海风教育推出了海风家委会 App 与智能学习硬件海风智学派。

据了解， 海风家委会 App 支持家长旁听监课、学情反馈、作业分析、家庭教育相关内容等功能，不仅能帮家长查看当月课程安排，还能够助其线上课程随时进入旁观，在不影响孩子正常上课的前提下掌握孩子的学习状态。

海风智学派则是支持 PC 平台和平板、手机等移动平台的智能学习硬件，可以解决在线教育行业当中学生理科公式几何题解答困难的痛点。不仅如此，海风智学派还能记录学生的书写笔画，通过大数据智能分析笔记。

官方表示，截至 2017 年底，海风教育的注册用户已超过 400 万人，新学员环比增长超过 50%，平台单日上课学员峰值接近 10 万人。

2018 年 1 月，海风教育完成了来自好未来集团以及源码资本的 数千万美元 C 轮融资 。在此之前，海风教育的资方则包括零一创投、涌铧投资、奇成投资等机构。

题图来自 123RF