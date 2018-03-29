360 上市后推多款新品，布局儿童智能硬件市场 新闻

3 月 29 日，上市 后的 360 发布了一系列新品，布局儿童智能硬件市场，包括：少年新装备电话手表 X 系列、国民儿童手表 SE 系列、早教系列以及 360 电话手表 X1 PRO 等 7 款产品，新品覆盖 69 元、199 元、1499 元等多个价位段。

其中，360 电话手表 X1 PRO（题图）支持运动计步功能，边框采用陶瓷质感半包围结构，腕带为德国拜耳原厂 TPU 材料，并达到 IPX7 级防水防尘。

360X1 PRO 配备一块 AMOLED 自发光视网膜屏幕，像素等级达到 340*272，这款手表还搭载了高通骁龙首个为可穿戴设备定制芯片，加上 POP 4GB 闪存的至尊配置，支持 4G 全网通。

此外，360 电话手表 X1 PRO 采用九重定位技术，包含 GPS+北斗+GLONASS+Wi-Fi+基站+重力感应+拍照辅助+A-GPS+室内定位等，官方称可精准定位到楼层，覆盖全国主流一二线城市超过 1000 家大型建筑室内地图。360 儿童独有 AI 定位，云端自动学习环境特征信息。与此同时，新款的 X1 PRO 是首个使用高德地图实现全球漫游的电话手表产品。

360 电话手表 X1 PRO 支持无线蓝牙音乐，手表能连接蓝牙耳机使用，也能外放听歌；搭载 200 万高清摄像头；360 人工语音智能助手， 覆盖 20+生活场景，同时，X1 PRO 支持视频通话、声波交友、语音微聊等多种沟通模式。360 OS for Wear 支持腾讯 QQ、微软、小冰、形色识花等多个第三方软件，后续将有支付等更多功能开放。

除 360 电话手表 X1 PRO 之外，360 儿童发布了全新升级的电话手表 SE 系列，SE3 代售价 199 元，SE3 Plus 售价 299 元。360 儿童手表 SE3 Plus 在高清通话和双星七重定位的基础上，在续航、拍照、外观 AI 智能问答等功能上进行了升级。

另外，360 还通过 360 儿童故事机、360 儿童摇铃两款产品切入儿童早教市场。360 故事机启蒙版支持趣味变音售价 149 元，智能版支持语音点播故事售价 179 元。360 儿童摇铃售价 69 元。

据悉，360 儿童全系新品已开启预约，4 月 3 日上午 10 点，全网首发。