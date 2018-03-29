苹果 CEO：Facebook 应该规范自己的行为

苹果 Tim Cook

图片：MSNBC

针对 Facebook 的数据泄漏事件，苹果 CEO Tim Cook 表示，类似这样的公司应该施行自我监管，进一步限制自身访问调用用户数据的权限。

Recode 联合 MSNBC 的一档节目中，Cook 说：“我认为最好的监管不是监管，而是自我监管，但是，我认为我们已经超出了这个范围。”

Cook 最近批评了 Facebook 和 Cambridge Analytica 等公司处理用户隐私的方式。对他和苹果来说，这并不是新的立场。Cook 在 2015 年对 Facebook 和 Google 发表了相似的言论，而苹果已故 CEO Steve Jobs，也在 2010 年拿苹果与 Google 等竞争公司的隐私立场做了比较。

Facebook 和 Google 通过用户数据来提升广告收入，广告收入则是他们收入的核心部分，但对于苹果，该公司的大部分收入都来自硬件销售。

“事实是，如果我们把客户货币化——如果客户是我们的产品，我们可以赚很多钱。我们选择不那么做。”Cook 在访谈中再次提出这个观点。

主持人向 Cook 提问，如果他是 Facebook 首席执行官 Mark Zuckerberg 的话，他会怎么做，Cook 回答：“我不会遇到这种情况。”

Facebook 的合作伙伴数据挖掘与分析公司 Cambridge Analytica 获取了多达 5000 万用户数据。这些数据据称是根据 Facebook 的服务条款出售给 Cambridge Analytica，而 Cambridge Analytica 曾是美国现任总统特朗普 2016 年竞选时的数据分析团队，有消息指这家公司曾帮助特朗普当选。

今天早些时候，Facebook 更新了平台隐私工具 ，更新内容包括一个更有序、直观的隐私设置菜单和新的数据管理工具。


相似文章

苹果 教育

初创公司报道

最新文章

更多文章
© 2017 TechNode 动点科技 | 京ICP备12029847
上海创言信息科技有限公司
更多文章