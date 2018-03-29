苹果 CEO：Facebook 应该规范自己的行为 Apple

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针对 Facebook 的数据泄漏事件，苹果 CEO Tim Cook 表示，类似这样的公司应该施行自我监管，进一步限制自身访问调用用户数据的权限。

在 Recode 联合 MSNBC 的一档节目中，Cook 说：“我认为最好的监管不是监管，而是自我监管，但是，我认为我们已经超出了这个范围。”

Cook 最近批评了 Facebook 和 Cambridge Analytica 等公司处理用户隐私的方式。对他和苹果来说，这并不是新的立场。Cook 在 2015 年对 Facebook 和 Google 发表了相似的言论，而苹果已故 CEO Steve Jobs，也在 2010 年拿苹果与 Google 等竞争公司的隐私立场做了比较。

Facebook 和 Google 通过用户数据来提升广告收入，广告收入则是他们收入的核心部分，但对于苹果，该公司的大部分收入都来自硬件销售。

“事实是，如果我们把客户货币化——如果客户是我们的产品，我们可以赚很多钱。我们选择不那么做。”Cook 在访谈中再次提出这个观点。

主持人向 Cook 提问，如果他是 Facebook 首席执行官 Mark Zuckerberg 的话，他会怎么做，Cook 回答：“我不会遇到这种情况。”

Facebook 的合作伙伴数据挖掘与分析公司 Cambridge Analytica 获取了多达 5000 万用户数据。这些数据据称是根据 Facebook 的服务条款出售给 Cambridge Analytica，而 Cambridge Analytica 曾是美国现任总统特朗普 2016 年竞选时的数据分析团队，有消息指这家公司曾帮助特朗普当选。

今天早些时候，Facebook 更新了平台隐私工具 ，更新内容包括一个更有序、直观的隐私设置菜单和新的数据管理工具。