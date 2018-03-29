B 站股价开盘被破发，Facebook 更新隐私工具，《快递暂行条例》将于 5 月施行 | 早 8 点档 新闻

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B 站登陆纳斯达克，股价开盘即遭到破发

昨晚， B 站正式登陆美国 纳斯达克 ，发行为 11.50 美元/存托证券，整体募资规模 4.83 亿美元，股票交易代码为“BILI”。开盘价 9.8 美元，较 11.50 美元的发行价下跌 13.91%，开盘即遭到破发，按开盘价计算，B 站市值为 27.29 亿美元。

在公司股权结构上，董事长兼 CEO 陈睿持股 21.5%，为第一大股东；创始人兼总裁徐逸持股 13.1%；副董事长兼 COO 李旎持股 3.7%。在主要机构投资者中，华人文化（CMC）持股 12.8%，位列第一；正心谷创新资本（9.0%）、IDG-Accel（7.6%）、君联资本（5.9%）、 腾讯 公司（5.2%）分列二至五位。

本月初，哔哩哔哩向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的 IPO 招股书，计划将于纳斯达克上市，承销商为摩根史丹利、美银美林和 摩根大通 。招股书显示，哔哩哔哩计划在此次 IPO 中发行 42,000,000 股 ADS 股份，以 11.50 美元/存托证券的定价计算，整体募资规模 4.83 亿美元，市值达到 32.03 亿美元。

Facebook 更新隐私工具，杜绝收据收集行为

今日凌晨消息，本周三，Facebook 更新了该平台的隐私工具。尽管此次更新中的有些内容是和近期的 Cambridge Analytica 数据泄露事件有关，但是更多的更新内容则是早已准备好的。更新内容包括一个更有序、直观的隐私设置菜单和新的数据管理工具。据悉，该“隐私中心”工具原计划是要到今年 5 月份才发布。

本次更新内容第一项就是更改设置项顺序，并将关于隐私的设置项都集中在了一起。此外，其在设置中新增了“隐私快捷设置”菜单项，这使得用户更容易找到所有隐私设置项。该“隐私快捷设置”菜单中包括两步验证、查看或删除 Facebook 所持有的用户个人信息、设置广告偏好、和设置帖子可见性范围等。

另外，Facebook 将在未来几周内更新该平台的服务条款，使任何在平台上收集数据的行为变得更透明。在近期发生的数据泄露事件中，有用户惊讶地发现第三方应用居然能收集到这么多 Facebook 个人信息，有了新的服务条款后，这种大规模的数据收集行为不会再发生了。

《快递暂行条例》将于 5 月起施行，填补法律空缺

今日消息，我国首部快递业法规《快递暂行条例》将于 5 月 1 日起施行，《条例》进一步明确了快递行业存在的“用户隐私信息泄露”、“私自开拆他人快件”等违法违规行为，并提高了处罚力度。针对快件损失索赔，其要求企业提供统一的投诉处理服务，规定在 7 日内予以处理并告知用户，并对不按照规定提供投诉处理服务的行为设定了行政处罚。对于信息保护，条例还规定企业发生信息泄露时的补救义务。此外，《条例》还对快递企业和员工的合法权益作出了相关规定。

《条例》的出台填补了自 2009 年邮政法修订以来的法律空缺。国家邮政局方面称，《条例》是在我国快递业实现发展的基础上制定的。数据显示，快递业近十年发展迅猛，2017 年全国快递业务量完成了 400.6 亿件，是 2007 年的 33.4 倍，年均增长达到 42%；2017 年快递业务收入近 5000 亿元，是 2007 年的 14.5 倍，年均增幅达 30.6%。10 年的时间里，我国已经有 7 家快递企业陆续上市，形成了 7 家年收入超过 300 亿元的企业集团。

Uber 无人驾驶部门主管 Lior Ron 或将离职

今日凌晨消息，据知情人士透露，Uber 无人驾驶货车部门联合创始人 Lior Ron 准备从该公司离职。Lior 是自动驾驶初创公司 Otto 的联合创始人，该公司在 2016 年被 Uber 收购。他的领英账号的资料显示他目前的职位是 Uber 货运部门 Uber Freight 的主管。

对此，Uber 拒绝发表评论，不过其在一份声明中表示，公司仍继续投资并十分看好 Uber Freight 的未来。自从该货运服务在德克萨斯州上线以来，我们将该业务拓展到了美国本土其他所有州。我们相信该业务将继续增长，我们将使用自身的物流网络和技术来变革货运产业。”

上周，在发生自动驾驶汽车撞人致死事件，是无人驾驶领域的首起致人死亡事故，引发了公众对于 Uber 无人驾驶汽车安全性的质疑。Uber 不得不暂停了其所有无人驾驶汽车测试计划。本周一，事发当地亚利桑那州州政府宣布将永久禁止 Uber 在该州范围内开展无人驾驶汽车测试。

苹果因降速门遭到 59 起诉讼，或合并为集体诉讼

3 月 29 日消息，苹果公司 因 iPhone“降速门”遭到总共 59 起诉讼。这些诉讼可能会在当地时间 3 月 29 日举行的法律会议上合并为一起集体诉讼，同时，会议也会确认集体诉讼的首席律师和负责审理的法院。据悉，合并后的诉讼预计将要求苹果支付未定金额的赔偿金、律师费、免费更换电池、展开营销活动消除欺诈行为。

自苹果去年 12 月 20 日承认降低旧 iPhone 性能，避免意外关机以延长使用寿命之后，苹果就陷入了巨大的麻烦之中，虽然苹果已经公开道歉，并将电池更换的费用由 79 美元降低到了 29 美元，但这并没有平息消费者的不满。除美国外，苹果公司目前在法国韩国以色列等地均面临多起诉讼及相关监管机构的调查。