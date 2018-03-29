友饮咖啡获亿元级人民币 A 轮融资，由华创资本领投 新闻

3 月 29 日消息，近日，无人咖啡机服务运营商“友饮咖啡”宣布完成 华创资本 领投的 A 轮融资，此外友饮还获得了来自全球顶尖新零售产业基金的供应链金融资金支持，本次融资规模总计达亿元级人民币。据了解，本次融资将用于市场拓展、饮品和平台的迭代研发。

自 2014 年成立以来，友饮咖啡打造了行业首台现场冰块自助咖啡机、首台机械手臂咖啡机、首家无人咖啡店，旨在以 无人值守 咖啡机为载体构建新鲜咖啡服务基础设施，在产品体验、设备制造、市场拓展等方面领先行业。

据了解，友饮咖啡深度参与合作研发的独家设备机型在 SKU 数、冰块饮品、奶泡品质、故障率、食品安全卫生等核心体验方面均取得重大突破 。 其最新的第四代智能咖啡机独家使用滴滤萃取冲泡、双咖啡豆料盒、无管路冲泡、机械手臂空中漫步、干湿分离、杯内搅拌技术等多项技术，部分技术领先其他同类设备三年以上，率先实现了 SKU 大于 30 种、奶泡比 1：1、故障率 0.025%（为传统自动咖啡机的 5%）、制作-取货仓分区管理等行业突破，确保卫生可靠性、稳定性、饮品口味的明显提升。

在咖啡口味上，友饮咖啡由知名咖啡大师亲自调制配方，提供美好、便捷、优惠的咖啡体验。此外友饮独家引进的现场制冰技术，破解了传统自助咖啡机夏季销量下跌过半的困扰，将销售淡季变为饮品销售旺季。

目前友饮咖啡机的生产线能力、设备寿命、品类扩展性和食品供应链上在自助咖啡机行业均处于领先水平。设备全部由工业机器人制造，使用寿命可达 10 年，产线产能 15 万台，是国内唯一产能过万的设备生产线。友饮咖啡与全球自助设备产量第一大工厂（占据全球 80% 以上份额）开展深度定制合作，可实现平均每 2 分钟完成一台机器制造。在扩展性方面，友饮同时储备了三温区的零食自助贩卖设备品类，可实现咖啡机、零食机、饮料机的 3 合 1。友饮咖啡还与国际国内顶级咖啡豆、奶制品、甜品制造商建立可溯源直采合作， 确保物料补给的新鲜度、统一性、及时性。

据了解，友饮市场和运营团队来自百度、阿里巴巴、腾讯、微软等公司，核心成员曾在世界 500 强企业和国内最大自助零售企业从事管理工作，拥有管理超 10000 家实体店、管理超 10000 台自助设备的经验。2017 年友饮咖啡实现了超过 10 倍的市场增速，目前已完成全国超千台点位布局，包括小米、索尼、中信、华润等办公场景和清华大学、北京大学、复旦大学、南京大学等知名高校，通过移动化、智能化、可视化、实时性的运营系统已实现傻瓜式高效管理，预计 2019 年将达到 10000 台点位。

友饮咖啡创始人 CEO 张阳表示：“咖啡是消费升级中的大单品，友饮正在做到‘星巴克的品质+遍布楼宇的取货点’，构建中国未来咖啡消费市场的基础设施。此次友饮获得华创资本及全球顶级产业基金亿元级人民币注资，将确保友饮掌握行业内最充足的资金实力进行优质场景的迅速覆盖，将智能、方便、美味的咖啡与饮品带给全国消费者。面向各地合作伙伴，友饮输出全链条服务能力+乐高选装计划+专业市场拓展能力，提供从选址、购置、投放、安装、运营、客服、维护等全链条服务，实现能力互补，对优质线下零售场景进行迅速覆盖”。

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