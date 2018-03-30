苹果发布 iOS 11.3 正式版，支持北京、上海两地 Apple Pay 刷公交卡 Apple

新闻

苹果在今年 1 月预告的 iOS 11.3 今天正式上线了。本次系统更新主要带来了电池管理工具、ARKit 1.5、4 款全新 Animoji 形象、商务交流功能 ，以及支持北京、上海两地通过 Apple Pay 刷公交卡。

通过电池管理功能，用户可以查看设备的电池健康状况，也可以关闭处理器降频选项，以保证流畅性。iMessage Business Chat，也就是商务交流功能，用户可以在信息 App 中与业务代表进行交谈、安排预约或使用 Apple Pay 购物。正如之前介绍过的，4 款新 Animoji 形象分别是狮子、熊、龙和骷髅。

当然，iOS 11.3 中最值得关注的，是 Apple Pay 公交卡功能。苹果此次终于为京沪两地用户带来了直接通过 Apple Pay 刷公交卡功能。更新 iOS 11.3 及 watchOS 4.3 后，iPhone 6 及以上机型、除初代以外的 Apple Watch 可以使用该功能，iPad 由于没有 NFC，全系列均不支持。

Apple Pay 快捷公交卡功能只能通过手机开卡，开卡费用为 20 元，充值（北京最低充 1 元，上海最低充 10 元）后即可开通，余额还可以提现。而由于 iPhone 的 NFC 仅用于读取，不能写入，所以 iPhone 上的交通卡是虚拟的，无法给实体卡充值。

根据动点科技的试用体验，刷地铁卡时无需使用 Touch ID 或 Face ID 解锁，将 iPhone 靠近闸机即可。另外在苹果地图应用中，当查询公共交通路线时，系统会估算交通卡费用，余额不足时还会提示进行充值。

Apple Pay 在国内终于支持公交卡了，只是目前仅在京沪两地开放，希望苹果能尽快在全国更多地方开通这一方便的功能。