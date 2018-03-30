ChinaBang Awards 2018：支付宝，从一点星火，到庞然大物

编者按：2011 年，动点科技 TechNode 主办发起了「ChinaBang Awards」年度评选。几年来，我们见证了一大批创业公司成长为行业内屹立不倒的独角兽，而伴随着「ChinaBang Awards 2018」的到来，我们特别推出了 此次专题 ，与大家一起回顾饿了么、摩拜单车、滴滴等这些 ChinaBang Awards 得主的发展历程，并见证更多让你心生澎湃的创新力量。

2003 年 5 月，淘宝网上线。阿里巴巴的团队接到了不少好奇的人打来的咨询热线，但发现平台上其实并没成行几笔交易。对于大多数从未使用过电商平台的普通人来说，他们既不愿意隔着网络先付钱，也不愿意和对方聊几句就先发货。为了解决交易双方不信任的问题，马云陷入了苦想。

如果从仅仅是一个 idea 时开始算起，支付宝应该是诞生在达沃斯。“当时我在达沃斯，突然就有了灵感。”马云回想他当时激动地打越洋电话给国内的同事：“你现在立刻马上去做这个，如果以后因为这个产品出了事要坐牢，那就是我去。”

2003 年 10 月 18 日，淘宝网首次推出支付宝服务，电商支付难题迎刃而解，销售数据出现指数型增长。5 年后，伴随着移动端红利的崛起，支付宝顺势推出手机支付业务。又 5 年后，动点科技将当年 ChinaBang 的“年度最佳应用奖”颁给了支付宝。

2013 年对于支付宝团队来说，是高歌猛进的一年。除了收到了来自 ChinaBang 的肯定以外，支付宝还推出了账户余额增值服务“余额宝”，把金融的盘子又捏大了一些。到那年年底，支付宝手机支付用户已超 1 亿，另外，支付宝钱包也正式宣布成为独立品牌。

从 ChinaBang 把奖颁给支付宝，到如今恰巧又是 5 年时光。从成立到现在的 15 年里，支付宝三分时运硬七分靠打拼，终于从一点星火长成了庞然大物。人们用它理财，用它缴水电费，用它买火车票，用它叫外卖，也用它给熟或不熟的人转账。到了每年的年底，在朋友圈中晒出年账单成为了新的社交主题。几亿人口的生活、娱乐、公益、金融、消费数据被支付宝记录下来，成为了当代中国人最早的信用记录。

支付宝相关负责人表示，移动支付带来的不仅仅是支付方式的改变，其对社会的发展也产生着一定影响。比如，蚂蚁金服为全国 795 个国家级贫困县和连片特困地区县提供支付、信贷等服务；移动支付可为用户积累信用，让消费者能借此获得信贷、保险等更多金融服务，截至 2017 年底，芝麻信用已累计为 4150 万用户免押金超过 400 亿元。

“阿里数据”显示，在电商平台上，“钱包”的搜索量在 2017 年首次呈下降趋势。出门不带钱包正逐渐成为国人生活的习惯。

2017 年 5 月 24 日，支付宝第一次发布了大陆以外的 App 版本，香港版电子钱包 ——支付宝 HK 正式开始为香港居民提供无现金服务。港版支付宝上线后，所有香港居民都可以通过绑定香港当地银行信用卡或余额充值使用支付宝，直接用港币付款。其实，早在 2007 年，支付宝就已经开始服务香港市场，但直到 2016 年 8 月，香港金融管理局才发布第三方支付牌照。终于，支付宝香港公司成为了首批支付牌照获得者，可以为当地用户提供数字金融服务。经过大半年的准备，香港版支付宝终于上线。

功能上，港版支付宝提供了扫码付、商家优惠和集印花三大服务。其中，扫码付与内地的使用体验完全一样，只要打开付款码，让商户扫一下即可完成付款。除了上述基础功能外，未来，港版支付宝将陆续开通充话费、水电煤缴费、转账、打车、保险等功能，让香港人的“无现金”生活与内地接轨。

就在支付宝 App 进入香港的这个月，还发生了一件值得国人骄傲的事。来自“一带一路”沿线的 20 国青年，评选出了他们心目中的中国“新四大发明”：高铁、支付宝、共享单车和网购。

从马云的灵光一闪，到如今的国民级应用，支付宝用十五年证明了自己的实力。在被评为“新四大发明之一”后，这支团队将会担负更多的期望和具有民族意义的任务。去年 6 月， 摩纳哥与支付宝 签订战略合作协议（MOU），举国商户接入支付宝。这是蚂蚁金服第一次与主权国家政府签订战略合作协议，而摩纳哥也将成为第 12 个接入支付宝的欧洲国家。

让移动支付走向全球，支付宝还有更长的路要走。今年 1 月 2 日，蚂蚁金服旗下支付宝发布 2017 年全民账单。数据显示，去年全国 5.2 亿支付宝用户移动支付占比为 82％；其中移动支付占比超过 90% 的省份逾 11 个，贵州、山西以 92％并列第一。

“移动支付占比的提升与支付宝使用场景的覆盖和收钱码的普及密不可分。”支付宝相关负责人表示。据统计，2017 年，全国超过 30 个城市的公交、地铁先后支持支付宝；2 亿多市民通过支付宝城市服务“窗口”共办理社保、交通、民政等 12 大类 100 多种服务；4000 多万户小商家利用二维码贴纸实现收银数字化。与此同时，支付宝累计接入 36 个境外国家和地区数十万商户，其移动支付总笔数较 2016 年增长了 306％。

今年最新的消息，是支出宝跟微信同时上线了高速“无感支出”功能，把车牌当作付款码，当车辆经过收费站时，收费站会主动辨认并从车牌绑定的支出宝、微信帐户上主动扣款，车辆无需停止，便可缴费于无感中。运用科技手段减轻生活麻烦，未来支付宝还能做得更多。

下期预告：智能手机行业的初创公司九死一生，生存难度相比互联网企业而言毫不逊色。那么，活跃在这其中的锤子科技又是如何进化的？尽请关注下一篇文章《锤子科技：Newcomer 的奋斗史》