惟尔创视：这个联通套餐要不要办？先用 VR 体验体验 | 创业 初创公司报道

新闻

无论是 2018 年年初的科技盛宴 CES，或是刚过去的 AWE ，似乎都在暗示 VR 在低调成长。

由于硬件带来的用户体验和价格瓶颈、与优质内容的缺乏，VR 的发展，从元年到泡沫破灭之年只用了一年时间，可以说是在刚热起来就被泼冷水。不过，已经被资本冷对待了一年的 VR 行业，今年有回春的势头。

科技网站 Engadget 评选出的“ CES 2018 最佳产品”中，有两款 VR 设备同时入选。而上一次 VR 设备在 CES 上大受关注还是在 2016 年。今年的 AWE 上，许多展商也通过 VR 体验产品功能让用户直观地感受了各种家电黑科技。

前不久，调研机构 IDC 在对 2018 年 VR 的发展预测中表示，VR/AR 经过 2017 年的低谷，逐渐呈现理性回归趋势。IDC 中国研究经理郑熙认为：“ VR 硬件厂商正与内容提供商及行业解决方案提供商展开更为紧密的合作，产业生态将更为成熟。 ”

国内的 VR 正在向应用级开发转变，更多的 VR+ 行业解决方案提供商出现。他们主要关注的行业包括教育、旅游、家居、娱乐、医疗等。这些公司主要分为两类，一类是在硬件和内容方面都会有自主研发；一类是以内容研发为主，硬件由专门的硬件厂商提供。惟尔创视是后者。

惟尔创视 是第一家利用 VR 技术服务于云数据的系统研发商，是内容应用服务商。其系统可适应不同硬件平台，满足个性化需求。惟尔创视的主要产品和解决方案有 VR 软硬件一体的体验机、VR 云数据中心等，可帮助 B 端用户在销售或推广时将产品智能化、可视化，从而提升效率和营收。

目前，惟尔创视的主要业务线有两条：一是 VR+ICT，主要为联通提供场景解决方案，如你去联通营业厅办理套餐业务时，可通过惟尔创视提供的 VR 体验机感受这个套餐的功能等；二是 VR+ 智能家居，为智能家居厂商提供解决方案，如一个云系统家居厂商可以通过让客户在虚拟世界中体验整套云系统的便捷。

2016 年成立的惟尔创视没有选择大热的泛娱乐游戏或者家居看房，而是以 ICT 作为应用场景的切入口。对此，惟尔创视的创始人李福东解释了“前因后果”：

“做创新的事情就是开需要涉足别人没有开发的领域。我们选择了 ICT 行业主要因为三个因素： 一是我们的核心团队在物联网、智慧城市领域有近 20 年的经验积累；

二是我们进入行业的时间较晚，泛娱乐已经是一片红海，而 ICT 这一块是一片蓝海，可以帮助我们形成差异化的优势；

三是我们是联通孵化器孵化的项目，可以由联通背书，同时也拥有联通遍布全国的营业厅资源。”

而为什么选择 VR+ 智能家居？李福东表示智能家居所涉及的云系统也是 ICT 的一类分支。另外，VR+ 家居已经屡见不鲜，如之前大火的 VR 看房，但 VR+ 智能家居现在尚未进入红海阶段。从今年的 AWE 可以感受到云系统已经是时下智能家居的关键词，如美的，海信等家电厂商都在将家电物联网化。而往往智能家居云系统需要客户进入到整个家居环境，全景式地体验才能更好的感受产品。但由于场地等因素的限制，很多用户无法直观地感受。VR 的沉浸式体验即可让用户在虚拟世界里体验全程。

据李福东介绍，除了硬件是便携式的以外，惟尔创视的产品在内容创作上主要有两大特点：一是充分发挥了现场感优势，让用户身临其境，二是具有强大，完整的性能。他说：

“我们的产品有四方面的性能： 一是娱乐性。VR 体验一定不能太枯燥，所以我们开发了一些如砸金蛋等小游戏，在 ICT 相关场景中，用户可以在打枪射箭、乘坐过山车中体会到闯关的乐趣，闯关还可获赠免费流量；

二是互动性，我们和百度的人工智能团队合作，给产品加入了语音交互技术。我在体验智能家居场景时，可以用声音控制家电如声控开门、开灯、打开电视等，或声控变换场景如用户说’ 去儿童房’，场景就会马上变到儿童房；

三是故事性，我们为联通开发了冰淇淋套餐的 VR 产品。在产品中，我们设计了用户的痛点故事。如你在生活遇到手机停机了会遇到哪些困难，假如你购买了这个套餐，它会如何帮助你；

四是功能性，我们的 VR 云数据中心能够让用户身临其境地体验全球领先的云数据中心，包括其在规划设计、装配部署、可靠供电、节能制冷、防火安全、运行维护、决策支持等方面的先进性，可提升云数据中心运营企业的营销和服务能力。”

此外，惟尔创视还在 VR 体验中加入了购买下单的功能，为企业增加营收。“因为很多用户体验了以后只是觉得产品很棒，就没有下文了。现在我们在用户体验场景完成以后，会有一个下单功能，而且会有一些优惠。这可以留下一些冲动型购买心理的用户。”李福东说。

目前，惟尔创视不仅已获得联通创投的天使轮投资，也与联通旗下的大量营业厅建立了合作关系。针对 ICT 行业，其已开发出十个场景内容。此外，惟尔创视也在医疗行业有落地合作。未来，李福东表示：“一方面，我希望我们不会局限于某一行业。另一方面，VR 技术虽然很棒，也不是万能适用。所以，我们将会寻找更多的市场痛点，让 VR 解决方案不再是可有可无。“至于商业模式的考虑，李福东认为提供厂商提供展会等场景的 VR 方案，和给智能家居场景中的家电厂商做植入广告是可取之路。

根据中国工业与信息化电子信息司下属信通院发布了《2017 中国虚拟（增强）现实产业白皮书》，对 VR 产业的发展划分的五个阶段表明： 2020－2022 年，部分关键硬件性能、内容质量将取得较大提升。李福东认为：“现在 VR 产品无论是硬件的分辨率，刷新率还是在内容提供平台方面，都需要一两年的时间往前跨一步。内容平台厂商出现以后，VR 会迎来爆发期。不过现在，要静下心来打磨产品。”

首图来源：blueswandaily